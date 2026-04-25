Unutulan eşya Fırat'ta can aldı: Aile pikniğinde acı son

Diyarbakır’da ailesiyle pikniğe giden 51 yaşındaki Mehmet Aslan, unuttuğu eşyasını almak için geri döndüğü alanda feci şekilde hayatını kaybetti. Oğluyla birlikte botla karşıya geçmeye çalışırken nehre düşen Aslan, başına aldığı darbe sonrası suda kayboldu. Ekiplerin ve gönüllülerin yoğun arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılırken, geriye piknikte çekilen son fotoğrafı kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Geçiköy Mahallesi’nde ailesiyle pikniğe gelen Mehmet Aslan (51), eve dönecekleri vakit unuttuğu eşyasını almak için oğluyla birlikte piknik yaptığı alana geri döndü. Botuyla Fırat Nehri’nin karşı kıyısına geçmeye çalışan Aslan ve oğlu, botun ani manevrası sonucu dengesini kaybederek nehre düştü. Aslan, başına aldığı darbe sonucu kaybolurken, oğlu yüzerek kıyayı ulaştı. Çevredekiler, teknelerle kurtarma çalışmasında bulunurken durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma sualtı arama, itfaiye dalgıç, sağlık, AFAD ile gönüllü ekipler Diyarbakır Hunter Team Sportif Olta Balıkçılar gurubu ve çevredeki balıkçılar dron ve tekneleriyle arama çalışmalarına katıldı. Aramalar sonucu Aslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Aslan’dan geriye piknik yaptığı alanda çektiği fotoğraf kaldı.