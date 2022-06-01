Üsküdar'da çocuklar yeni spor tesisinde doyasıya eğlendi

Sporu bir yaşam biçimi olarak benimseyen ve herkesin yaşamına kazandırmayı amaçlayan Üsküdar Belediyesi, Yavuztürk Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yavuztürk Halısahası’nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Üsküdarlı vatandaşlar çocukları ile birlikte yoğun ilgi gösterdi. Açılış yöresel oyun gösterisi eşliğinde kurdele kesimi ile gerçekleşti. Kurdele kesiminin ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sporcu gençlerle penaltı atışı gerçekleştirdi. Başkan Türkmen açılışın ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“GENÇLER MUTLU BİZ MUTLUYUZ”

Açılış sonrası konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Gerçekten mükemmel bir tesis oldu. Bu mahalledeki gençlerimizin böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Sahamız standart şartları sağlayan bir saha. Toplamda 5 bin metrekarelik alana sahamızın yanı sıra giyinme ve duş alanları, ailelerimiz için yürüyüş alanı, park ve seyir alanlarının hizmete açmış olduk. Herkes için hayırlı olsun” diye konuştu.

REKLAM