Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Üsküdarda dehşet anlar Takla atan araçtan son anda kurtuldular
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Üsküdar Çengelköy'de takla atan araçtan son anda kurtuldular

Üsküdar'da dehşet anlar: Takla atan araçtan son anda kurtuldular

İstanbul Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptıktan sonra takla atarak kaldırıma düştü. Kaldırımda yürüyenlerin ölümden döndüğü o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Üsküdar'da takla atan araç kaldırıma düştü.
Üsküdar'da takla atan araç kaldırıma düştü.

Pazar akşamı Üsküdar Çengelköy'de meydana gelen kazaya iddialara göre caddede seyir halinde ilerleyen ve içinde 2 kişinin olduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada ters dönen otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kaza anında kaldırımda yürüyenler, ölümün eşiğinden döndü.

DHA
Üsküdar'da takla atan araç kaldırıma düştü.

YANAN OTOMOBİLDEKİLER İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kaza sonrası otomobilden alevler yükselmeye başladı. Çevredekiler hemen araçtakilerin yardımına koştu. Vatandaşlar ters dönen aracın kapısını açmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Bu sırada araçta bulunan biri kadın 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle otomobildeki alevlere müdahale etti.

DHA
Üsküdar'da takla atan araç kaldırıma düştü.

KALDIRIMDA YÜRÜYENLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaza sırasında kaldırımda yürüyenler facianın eşiğinden döndü. Aracın park halindeki bir araca çarptıktan sonra havalanarak kaldırıma doğru geldiği sırada kaldırımda yürüyen iki kişi ölümden döndü. Gençlerden biri aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, ayağına gelen bir kaya parçasıyla yaralandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde caddede ilerleyen otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra havalanarak ters dönüyor. Kaldırıma çıkan araç, ağaca çarparak, durabiliyor. Bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Yanmaya başlayan araçtakilere çevredeki vatandaşlar yardım etmeye çalışıyor. Araçtakiler kendi imkanlarıyla araçta çıkarken, bir kişi otomobilden çıkan alevleri söndürmeye çalışıyor.

REKLAM
Milli irade tecelli etti

Milli irade tecelli etti

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor.
MİT için gözleyecek

MİT için gözleyecek

​TB2 Bayraktar, MİT'in envanterine de girdi.
Serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı için flaş karar.
Önce şişirip<br>sonra indiriyorlar

Önce şişirip
sonra indiriyorlar

İnternet üzerinden alışveriş yapanlara kritik uyarı.
Tercih kılavuzu yayımlandı

Tercih kılavuzu yayımlandı

​Öğrencilerin meraklı bekleyişi sona erdi.
İlk kura yarın

İlk kura yarın

​Ev hayali kuran 318 bin kişi heyecanla bekliyor.
Öğrencilere iş fırsatı

Öğrencilere iş fırsatı

​Başvurular bugün başlıyor, 4 gün boyunca sürecek.
100 yıllık<br>arşivden çıktılar

100 yıllık
arşivden çıktılar

National Geographic yayınladı.

4 il için<br>koruma kararı

4 il için
koruma kararı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Askerleri de<br>Türkiye'ye geliyor

Askerleri de
Türkiye'ye geliyor

Rus polisinden sonra yeni bir karar daha çıkıyor.
8 terörist öldürüldü

8 terörist öldürüldü

​3 il ile sınırın ötesinde PKK'ya ağır darbe.
Yarı fiyatına satılık

Yarı fiyatına satılık

​Porsche'un ardından şimdi de Maserati satışa çıktı.
Daha çok<br>hedefimiz var

Daha çok
hedefimiz var

İstanbul seçimleri sonrası teşekkür mesajı.
Sonsuza<br> dek kapandı

Sonsuza
dek kapandı

​Trump'ın kararının ardından İran'dan sert çıkış.
TSK'ya sızan<br>kriptolara operasyon

TSK'ya sızan
kriptolara operasyon

​22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı.
40 dereceyi aşacak

40 dereceyi aşacak

​Meteoroloji'den vatandaşlara aşırı sıcaklık uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.