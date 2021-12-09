Gündem Üsküdarda lüks araçla takla attı Hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti
İSTANBUL

Üsküdar’da lüks araçla takla attı: Hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Üsküdar’da lüks otomobille takla atıp kaza yapan 3 arkadaş hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan biri kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Üsküdar’da lüks araçla takla attı: Hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti
Otomobil takla attı, yaralı canlı yayına devam etti.

Kaza, 05.00 sıralarında Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu 34 BVE 845 plakalı Volkswagen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Ardından takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA

Takla atan otomobilden çıktı, canlı yayında kazayı arkadaşına anlattı

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DHA

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında bir yaralı telefonla arkadaşını görüntülü arayarak kazayı anlattı. Sedyeye alınan yaralı ambulansa bildirildiği sırada da arkadaşıyla konuşmaya devam etti. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken sedyede bulunan yaralı bir yandan inledi bir yandan yaşanan kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.

DHA

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı

Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin çarptığı aydınlatma direği de elektrik ekipleri tarafından kaldırıldı. Yola saçılan cam parçaları yol bakım görevlileri tarafından yoldan temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

Zeytinburnu'nda otomobil alt geçitte takla attı: Kaza sonrası aracı bırakıp kaçtılar
GÜNDEM
Zeytinburnu'nda otomobil alt geçitte takla attı: Kaza sonrası aracı bırakıp kaçtılar

Araç sahipleri dikkat: Zorunlu araç sigortasında yeni dönem
EKONOMİ
Araç sahipleri dikkat: Zorunlu araç sigortasında yeni dönem

YKS Türkiye birincisi alkollü sürücü kurbanı olmuştu: Sürücü serbest bırakıldı aile isyan etti 'Bu kaza değil cinayet'
GÜNDEM
YKS Türkiye birincisi alkollü sürücü kurbanı olmuştu: Sürücü serbest bırakıldı aile isyan etti 'Bu kaza değil cinayet'

Erzincan'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı
GÜNDEM
Erzincan'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı
350 polisle şafak baskını

350 polisle şafak baskını

​Kayseri'deki operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
Kanadada skandal karar

Kanada'da skandal karar

​Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi.
Somaliye ilk Bayraktar TB2 sevkiyatı

​Ekim ayında işsizlik yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

​Sadece kara ve havayolu ihracatında değil, “bavul ticareti”nde de rekor kırılıyor.

​Kuzey Irak ve Suriye'den gelen şehit haberleri ciğerimizi dağladı.

​Hırsızlardan biri yatakta ikisi çatıda yakalandı.

Bahçede üzeri çıplak halde yeni doğmuş bebek bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.