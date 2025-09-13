Yeni Şafak
Üsküdar’dan Gazze’ye gönül köprüsü

Saliha Engin
04:0013/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
"Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü"

Gazze’deki zulme sessiz kalmayan Üsküdar’daki 100’den fazla esnaf, "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyası kapsamında, cuma günü elde ettikleri kazançlarını Gazze’ye bağışladı. Esnaf, bu hareketin Türkiye geneline yayılmasını umduklarını belirtti.

Gazze'de aylardır süren vahşete karşı sessiz kalmayan Üsküdarlı esnaflar, kalplerinden geçen merhameti somut bir iyiliğe dönüştürdü. Cuma günü elde ettikleri tüm geliri Gazze’ye bağışlayan 100’den fazla esnaf, bombaların gölgesinde yaşam savaşı veren kardeşlerine umut oluyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve YediHilal Derneği iş birliğiyle yürütülen ve üç gün sürecek kampanya dolayısıyla Gastronomi Sokağı, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenirken ve "Gazze" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

BİRLİK RUHUYLA HAREKET EDİYORUZ

STK'lar adına konuşan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, “Esnaflarımız bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlayarak hem manevi bir sorumluluk üstleniyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyor. Birlik ruhuyla hareket eden Üsküdarlı esnaflarımız, bu girişimin Türkiye geneline yayılarak daha büyük bir yardım seferberliğine dönüşmesini amaçlıyor” dedi.

HERKES SES ÇIKARMALI

Mihrimah Kahve'nin ortaklarından Hakan Durmuş, günlerdir devam eden yoğun katılıma dikkat çekerek, birçok kişinin dükkânlara zarf içinde “Filistin” yazarak yardım bıraktığını, sosyal medya üzerinden de destek mesajları aldıklarını söyledi. Durmuş, bu hareketin sadece Üsküdar’dan değil, tüm Türkiye’ye yayıldığını ifade etti. Projeye gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Vıa Latte Cafe ortağı Sümeyra Yelinde, bu tür organizasyonların yalnızca yerel değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de yankı uyandırmasını beklediklerini ifade etti. Esnaflardan Sadettin Açıcı ise, “Gerçekten bu zulüm hepimizin içini acıtıyor. Bununla alakalı insanlar elinden ne gelebilirse yapmak için öne atılıyorlar” diye konuştu.



