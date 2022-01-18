​Usta iletişimciler Sultangazili gençlerle bir araya geldi

GÜNDEM Sultangazi Belediyesi’nden örnek davranış

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği İletişim Sohbetleri’yle usta isimler gençlerle buluştu. TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, Kral FM’den Radyocu Ali Şentürk (Afrikalı Ali), Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Şair İsmail Kılıçarslan, iletişim alanında uzun yıllara yayılan deneyimlerini gençlerle paylaştı.

Dolu dolu devam eden Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu’nda bu kez iletişim konusu gündeme taşındı. İletişim ve medyanın dünü, bugünü ve yarını konuşuyurken, gençlerin de programdan büyük keyif aldıkları görüldü.