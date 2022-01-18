Gündem Usta iletişimciler Sultangazili gençlerle bir araya geldi
İSTANBUL

Usta iletişimciler Sultangazili gençlerle bir araya geldi

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği İletişim Sohbetleri’yle usta isimler gençlerle buluştu. TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, Kral FM’den Radyocu Ali Şentürk (Afrikalı Ali), Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Şair İsmail Kılıçarslan, iletişim alanında uzun yıllara yayılan deneyimlerini gençlerle paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Usta iletişimciler Sultangazili gençlerle bir araya geldi
İletişim Sohbetleri’yle usta isimler gençlerle buluştu.

Sultangazi Belediyesi’nden örnek davranış
GÜNDEM
Sultangazi Belediyesi’nden örnek davranış

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği İletişim Sohbetleri’yle usta isimler gençlerle buluştu. TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, Kral FM’den Radyocu Ali Şentürk (Afrikalı Ali), Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Şair İsmail Kılıçarslan, iletişim alanında uzun yıllara yayılan deneyimlerini gençlerle paylaştı.

Dolu dolu devam eden Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu’nda bu kez iletişim konusu gündeme taşındı. İletişim ve medyanın dünü, bugünü ve yarını konuşuyurken, gençlerin de programdan büyük keyif aldıkları görüldü.

Sultangazi Belediyesi’nden örnek davranış
GÜNDEM
Sultangazi Belediyesi’nden örnek davranış

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