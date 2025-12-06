Yeni Şafak
Üsteğmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Üsteğmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü hayatını kaybetti
Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yoldan çıkıp, tarlaya savrulan motosikletin sürücüsü Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü (28) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında kırsal Çölova Mahallesi mevkisinde meydana geldi.


Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü’nün kontrolünü yitirdiği motosikleti, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Çürüttü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Çürüttü’nün cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



