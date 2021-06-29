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Üvey babasının annesini öldürdüğü dehşet gecesini savcıya anlattı: Telle bağlayıp bodrum kata indirdi

Ankara'da, Mehmet Erdoğan'ın (45) öldürdüğü eşi, kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ın (47) ilk eşinden olan oğlu Ahmet A. (16), savcıya verdiği ifadede dehşet anlarını anlattı. Erdoğan'ın cinayetten önce el ve ayaklarını bağlayıp, bodrum kata kilitlediği Ahmet A., "Telle ayaklarımı bağladı sonra beni sürükleyerek, bodrum kata indirdi. Bu sırada 'Çanta nerede' diye soruyordu. Çantanın içinde anneme ait önemli evrak ve para vardı. Çantanın yerini söylemedim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Üvey babasının annesini öldürdüğü dehşet gecesini savcıya anlattı: Telle bağlayıp bodrum kata indirdi
Kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan ve katili Mehmet Erdoğan.

Mehmet Erdoğan, ikinci evliliğini yaptığı, 9 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı 10 Mayıs'ta Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'ndeki evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Erdoğan, cinayetten önce evde bulunan, eşinin ilk evliliğinden oğlu Ahmet A.'yı dövüp, ellerini ve ayaklarını bağlayarak, bodrum kattaki depoya kilitledi. Erdoğan, eşine ait otomobille kaçarken, Ahmet A. da kapatıldığı yerden sürünerek dışarı çıktı. Ahmet A.'nın yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, Erdoğan'ı kısa sürede yakaladı. Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PSİKOLOG GÖZETİMİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Mehmet Erdoğan'ın cinayetten önce bağlayıp, darbettiği Ahmet A., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından 40 gün sonra doktor ve psikolog gözetimde soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Ahmet A., annesinin Mehmet Erdoğan ile internetten tanıştığını ve 2020 yılının Haziran ayında evlendiklerini belirterek, "Evlenmeden kısa süre önce annemden 60 bin lira istediğini biliyorum. Evlendikten sonra da hem Mehmet hem de kardeşi B.E., iş kuracakları vaadiyle annemden sürekli para istiyorlardı. Annem bir süre sonra para vermemeye başladı. Bu dönemde evde 300 bin lira değerinde altın ve para çalındı. Bunun dışında Mehmet Erdoğan annemin kredi kartlarını da kullanıyordu. Annem bu kişinin gerçek yüzünü görünce boşanmak istedi. Bu nedenle sürekli kavga çıkıyordu. Bu kavgalardan birinde annemin boğazını sıkınca şikayetçi olduk ve uzaklaştırma kararı alındı" dedi.

Öldürülen Zeynep Erdoğan'ın oğlu Ahmet A.
Öldürülen Zeynep Erdoğan'ın oğlu Ahmet A.

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'ALTINLARI ÇALDIĞINI İTİRAF ETTİ'

Bu olayın ardından Mehmet Erdoğan'ın, paraya ihtiyacı olduğu için altınları kendisinin çaldığını itiraf ettiğini, aldığı bütün paraları geri ödeyeceğini söyleyerek, annesinin kendisini affetmesini sağladığını anlatan Ahmet A., şunları kaydetti:

  • "Annem kendisine son bir şans vereceğini söyledi. Şahsın itirafları sırasında yanlarındaydım. Tekrar bizimle yaşamaya başladı ancak anneme koronavirüs salgınından dolayı işlerinin iyi gitmediğini, işleri düzeldikten sonra aldığı paraları ödeyeceğini söyledi. Kısa bir süre sonra evden yine altın çalındı. Şahıs bu altınları da kendisinin aldığını sonra itiraf etti. Annem artık bu kişiden kurtulmak istiyordu. Olaydan bir gün önce de üçümüz evdeydik. Saat 24.00 sıralarında annem uyumak için odasına gitti. Ben de bir süre annemin yanında bekledim; uyuyunca kendi odama geçtim."

'SÜRÜKLEYEREK BODRUM KATA İNDİRDİ'

Uyuduktan sonra başına aldığı sert darbe ile uyandığını anlatan Ahmet A., "O anları hayal meyal hatırlıyorum. Mehmet el ve ayaklarımı iple bağladı. Ben kurtulmak için uğraşırken elindeki odun ile yine kafama vurdu. Çırpınarak ayaklarımdaki bağdan kurtuldum. Terasa çıkan Mehmet, daha sonra getirdiği telle tekrar ayaklarımı bağladı sonra beni sürükleyerek bodrum kata indirdi. Bu sırada, 'Çanta nerede' diye soruyordu. Sorduğu çantanın içinde anneme ait önemli evrak ve para vardı. Çantanın yerini söylemedim. Şahıs beni bodruma indirdiğinde yerde karton, yastık ve battaniye vardı. Bunları görünce bana yapacaklarını planladığını anladım. Beni bodruma kapattıktan sonra gitti" dedi.

'BURNUMLA KAPIYI AÇTIM'

Mehmet Erdoğan'ın sabaha karşı tekrar yanına geldiğini aktaran Ahmet A., "İkinci geldiğinde bana pide ve içecek getirdi. Bir süre başımda dikelip sigara içti. Hiçbir şey söylemeden gitti. Gidince sürüne sürüne merdivenlerden çıktım. Burnumla dış kapıyı açarak dışarı çıktım ve çevredekilerden yardım istedim. Polis geldiğinde annemin öldürüldüğünü öğrendim. Şahıstan şikayetçiyim" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Zeynep Erdoğan'ın, evlendikten yaklaşık 3 ay sonra Mehmet Erdoğan'ı şiddet uyguladığı için şikayet ettiği, soruşturma sonucu şüpheli hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı ortaya çıkmıştı. Yine Zeynep Erdoğan’ın şikayeti üzerine Mehmet Erdoğan hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan da ayrı soruşturma yürütüldüğü belirlenmişti.

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