Uyarı sonuç verdi: 61 belediye SGK borcu için sıraya girdi

2000-2008 yılları arasında SGK'ya sigorta girişi yapmış olanlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen grup içerisinde yer alıyor. Emeklilik sisteminin değişecek olması nedeniyle kademeli emeklilik için beklentiler yoğunlaştı. 1999 sonrası SSK sigorta girişi olanlara erken emeklilik son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik, emeklilik sisteminin değişmesine yönelik açıklamalar sonrası en çok konuşulan emeklilik sistemlerinden biri haline geldi. 1999 sonrası kademeli emeklilik, emeklilik yaşının ve şartlarının değişkenlik gösterdiği bir sistemdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kademeli emeklilik ve staj sigortası ile ilgili son durumu paylaştı. Peki kademeli emeklilik ile ilgili son durum nedir? Çıkacak mı? İşte 2000-2008 arası SGK girişi olanlar için kademeli erken emeklilik tablosu: