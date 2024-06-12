Uygulamalara ikna odaları kurmuşlar!

Toplumu ‘cinsiyetsizleştirme’ amacıyla çalışan LGBT lobileri, dünya genelinde çok ciddi küresel sermayeler tarafından destekleniyor. Özellikle çocukları hedef alan bu lobiler, 18 yaş altı çocukların kimlik karmaşası yaşaması için akıl almaz çalışmalara imza atıyor. Son dönemde Discord, Telegram ve Whatsapp gibi uygulamaları aktif kullanan lobiler, 300-400 kişilik gruplarla eşcinsellik propagandası yapıyor. Grupları adeta ikna odasına dönüştüren lobiler, bu gruplarda hormon takviyelerinin satın alınması için maddi destek dahi veriyor. Bir dönem lobilerin etkisiyle cinsiyet değiştirmek için girişimlerde bulunan A.D. Yeni Şafak’a konuştu. Aileleri bu uygulamalara karşı dikkatli olmaya çağıran A.D., “Ailelerinden habersiz uygulamalarda illegal işlere bulaşan çocuklar bu bataklıktan kurtarılmayı bekliyor. Aileler çocuklarının hangi uygulamaya girdiğini ve kimlerle iletişim halinde olduğunu takip etmeli” dedi.