Uygulamalara ikna odaları kurmuşlar!

Toplumu ‘cinsiyetsizleştirme’ amacıyla çalışan LGBT lobileri, dünya genelinde çok ciddi küresel sermayeler tarafından destekleniyor. Özellikle çocukları hedef alan bu lobiler, 18 yaş altı çocukların kimlik karmaşası yaşaması için akıl almaz çalışmalara imza atıyor. Son dönemde Discord, Telegram ve Whatsapp gibi uygulamaları aktif kullanan lobiler, 300-400 kişilik gruplarla eşcinsellik propagandası yapıyor. Grupları adeta ikna odasına dönüştüren lobiler, bu gruplarda hormon takviyelerinin satın alınması için maddi destek dahi veriyor. Bir dönem lobilerin etkisiyle cinsiyet değiştirmek için girişimlerde bulunan A.D. Yeni Şafak’a konuştu. Aileleri bu uygulamalara karşı dikkatli olmaya çağıran A.D., “Ailelerinden habersiz uygulamalarda illegal işlere bulaşan çocuklar bu bataklıktan kurtarılmayı bekliyor. Aileler çocuklarının hangi uygulamaya girdiğini ve kimlerle iletişim halinde olduğunu takip etmeli” dedi.
GRUP YÖNETİCİLERİ YÖNLENDİRİYOR
Çocukların hiçbir doktor gözetimi olmadan hormon takviyesi aldığını dile getiren A.D., “Grup yöneticileri hormon takviyelerinin kullanımı ve ilaç içeriği hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları halde önerilerde bulunuyor. Bir süre bu ürünleri kullanan çocuklar farklı hastalıklarla boğuşmaya başlıyor. Birçok çocuğun hayatını karartan bu gruplar incelenmeli. Ben çok pişmanım. Aileler, çocuklarının kullandıkları bu uygulamaları kontrol etmeli. Çocuklar bu tuzaklara düşmemeli. Hormon takviyesini kullan her çocuk ya ağır hastalıklarla ya da ölümle karşılaşıyor” diye konuştu.