|
Gündem

Uygulamalara ikna odaları kurmuşlar!

Rabia Şenol
04:00 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:47 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Toplumu ‘cinsiyetsizleştirme’ amacıyla çalışan LGBT lobileri, dünya genelinde çok ciddi küresel sermayeler tarafından destekleniyor. Özellikle çocukları hedef alan bu lobiler, 18 yaş altı çocukların kimlik karmaşası yaşaması için akıl almaz çalışmalara imza atıyor. Son dönemde Discord, Telegram ve Whatsapp gibi uygulamaları aktif kullanan lobiler, 300-400 kişilik gruplarla eşcinsellik propagandası yapıyor. Grupları adeta ikna odasına dönüştüren lobiler, bu gruplarda hormon takviyelerinin satın alınması için maddi destek dahi veriyor. Bir dönem lobilerin etkisiyle cinsiyet değiştirmek için girişimlerde bulunan A.D. Yeni Şafak’a konuştu. Aileleri bu uygulamalara karşı dikkatli olmaya çağıran A.D., “Ailelerinden habersiz uygulamalarda illegal işlere bulaşan çocuklar bu bataklıktan kurtarılmayı bekliyor. Aileler çocuklarının hangi uygulamaya girdiğini ve kimlerle iletişim halinde olduğunu takip etmeli” dedi.

GRUP YÖNETİCİLERİ YÖNLENDİRİYOR

Çocukların hiçbir doktor gözetimi olmadan hormon takviyesi aldığını dile getiren A.D., “Grup yöneticileri hormon takviyelerinin kullanımı ve ilaç içeriği hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları halde önerilerde bulunuyor. Bir süre bu ürünleri kullanan çocuklar farklı hastalıklarla boğuşmaya başlıyor. Birçok çocuğun hayatını karartan bu gruplar incelenmeli. Ben çok pişmanım. Aileler, çocuklarının kullandıkları bu uygulamaları kontrol etmeli. Çocuklar bu tuzaklara düşmemeli. Hormon takviyesini kullan her çocuk ya ağır hastalıklarla ya da ölümle karşılaşıyor” diye konuştu.



#LGBT
#Toplum
#Aktüel
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024