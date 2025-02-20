Uyuduğu için Ukrayna'ya gelen ABD'li bakanla görüşmedi: Trump Zelenski'den dert yandı

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Ukrayna'ya yaptığı ziyarette oldukça kaba muamele gördüğünü söyledi.
CNN'in haberine göre Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Kaba muameleye maruz kaldı'
ABD Hazine Bakanı Bessent'in Ukrayna ziyaretine değinen Trump, "Scott Bessent oraya gitti ama oldukça kaba bir muamele gördü. Çünkü ona 'hayır' dediler. Zelenski uyuyordu ve onunla görüşmek için müsait değildi." ifadelerini kullandı.
'Belge imzalatmaya gitti, eli boş döndü'
Trump, Bessent'in saatlerce tehlikeli bir tren yolculuğu yaptığını belirterek, "Oraya bir belge imzalatmak için gitti, eli boş döndü. Belgeyi imzalamadılar." dedi.