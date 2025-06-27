Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde N.G., isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 bin 332 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.