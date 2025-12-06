Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan spikerler ile ilgili yeni gelişme

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet, Hande Sarıoğlu Jandarma’daki işlemlerinin ardından adli kontrol uygulanmadan serbest bırakıldı.
Serbest bırakıldılar
İstanbul’da jandarma ekipleri, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlemiş, spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet, Hande Sarıoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi operasyon kapsamında gözaltına almıştı.
Saç ve kan örnekleri alındı
İlk olarak Jandarma'da ifadeler alındı. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen 3 spikerin uyuşturucu madde kullanalıp kullanmadıklarını tespit üzere Adli Tıp Kurumuna götürülerek saç ve kan örnekleri alındı.
Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet, Hande Sarıoğlu Jandarma’daki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.