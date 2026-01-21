Yeni Şafak
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı: Dört ünlü isim hakkında karar verildi

Bilal Hancı - Abdullah Gençal - Mehmet Üstündağ - İbrahim Barut
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında nöbetçi hakimliğe sevk edilen Abdullah Gençal tutuklanırken, Bilal Hancı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi. İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, ve Huzur Giyim’in sahibi Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılığa ifade veren şüphelilerden Bilal Hancı, ’konutu terk etmemek’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle, Abdullah Gençal tutuklama talebiyle, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise ’yurt dışına çıkış yasağı’ ile ’imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Abdullah Gençal’ın tutuklanırken, Bilal Hancı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi. İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ hakkında da yurtdışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


