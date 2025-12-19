Yeni Şafak
Uyuşturucu ticaretinden 11 yıl ceza alan hükümlü tekerlekli sandalyeyle cezaevine götürüldü

Uyuşturucu ticaretinden 11 yıl ceza alan hükümlü tekerlekli sandalyeyle cezaevine götürüldü

19:12 19/12/2025, Cuma
IHA
Uyuşturucu ticaretinden 11 yıl ceza alan hükümlü tekerlekli sandalyeyle cezaevine götürüldü
Uyuşturucu ticaretinden 11 yıl ceza alan hükümlü tekerlekli sandalyeyle cezaevine götürüldü

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan 11 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşen her iki ayağı olmayan hükümlü, tekerlekli sandalye ile cezaevine götürüldü.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılandığı mahkemece 11 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılıp cezası kesinleşince yakalama kararı çıkartılan her iki ayağı ampute 69 yaşındaki Savaş Ş., kaldığı özel bakımevinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Atakum ilçesindeki özel bakımevinde İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınıp tekerlekli sandalyeyle Samsun Adliyesi’ne sevk edilen hükümlü, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak yine tekerlekli sandalye ile cezaevine götürüldü.

Öte yandan, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürülen Savaş Ş., gazetecilere yaklaşık 40 yılının cezaevlerinde geçtiğini söyledi.

