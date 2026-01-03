Uyuşturucuyu özendirmekten cezaevinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, bazı şarkılarında uyuşturucuya gönderme içeren ifadeler bulunduğu tespit edildi. Karataşlı ifadesinde suçlamaları reddederek, sözlerin uyuşturucu anlamı taşımadığını savundu. İfade tutanağına göre Karataşlı, bazı şarkılarında geçen “skunk”, “şeker” ve “ketamin” gibi ifadelerin uyuşturucu madde anlamında kullanılmadığını öne sürdü. Karataşlı ifadesinde, “Dört Yirmi” isimli şarkısında geçen “skunk” kelimesinin İngilizcede “kötü kokan” anlamına geldiğini, uyuşturucu maddeyi ifade etmediğini savundu. Aynı şarkıda geçen “ekmek ara ketamin” ifadesinin ise veterinerlik eğitimi aldığı dönemde hayvanlara uygulanan anesteziye gönderme olduğunu ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karataşlı, TCK 190 kapsamında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirmek” suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.