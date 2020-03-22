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EĞİTİM

Uzaktan eğitim yarın başlıyor: Dersler gönüllü öğretmenler tarafından verilecek

Koronavirüs salgını nedeniyle tatil edilen okullar pazartesi günü dijital ortamda açılıyor. Öğrencilerin yüzde 100’ünün EBA aktivasyonu tamamlandı. Uzaktan eğitimin başlayacağı yarın kaos yaşanmaması için tüm hazırlıklar geçtiğimiz hafta tamamlandı. Öğretmenler ile okul yöneticileri ve veliler arasında dijital ve telefon hatları üzerinden iletişim ağı kuruldu, ilk ders içerikleri hazırlandı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını nedeniyle tatil edilen okullarda uzaktan eğitim için hazırlıklar tamamlandı. İlk olarak öğretmenler, bu sürecin bir tatil olmadığı ve evlerinden eğitime devam edecekleri konusunda bilgilendirildi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA sistemleri bilgisayarlara ve akıllı telefonlara yüklendi. Öğretmenler hafta boyunca evden çalıştı, veliler ile Whatsapp ve telefon hatları üzerinden iletişim zinciri kuruldu, öğrencilere EBA şifreleri dağıtıldı, sisteme giremeyenlere de gerekli yönlendirmeler yapıldı. Veliler ile öğretmenlerin yanı sıra öğretmenler ile okul yöneticileri, okul yöneticileri ile il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında kesintisiz iletişim ağı üzerinden silsile halinde uygulama ve denetim mekanizmaları oluşturuldu. Kaydedilen tüm aşamalar dijital ortamda anlık takip edildi, gerekli uyarılar ve raporlamalar yapıldı. İlk haftadan itibaren EBA aktivasyonu yüksek olan öğretmenler teşvik edildi. Sisteme giren, oturumlara katılan, ödevlerini yapan öğrenci sayıları üzerinden öğretmenlerin başarısını ödüllendirecek çalışmalar yapıldı.

20 GÜNLÜK HAZIRLIK

Pazartesi sabahı dijital kaos yaşanmaması için bu hafta itibariyle sistem üzerinden faaliyetler planlandı. Alıştırma haftası süresince; EBA üzerinden sınıf grupları kuruldu, sınıf gruplarından video etkinlik paylaşımı yapıldı, öğrencilere ödevler verildi. Öğretmenler, ödev verdiklerini velilerle kurdukları iletişim hattından da duyurmak suretiyle bir hafta süreyle tatilde olan öğrencilerin sisteme girmeleri ve ilk ödevlerini yapmaları sağlandı. EBA sistemi üzerinden ilk ödevler 18 Mart Çanakkale Zaferi konulu videolar oldu. Çalışmalar, 20 günlük projeksiyonlar üzerinden planlandı. Yine veliler de sisteme dahil edildi, rehberlik öğretmenleri EBA üzerinden aileler için de eğitici programlar paylaştı.

KİTAP TAŞIMALARI GEREKMİYOR

EBA sistemi ana sınıflarında da uygulanıyor. Ana sınıfı öğretmenlerinin EBA üzerinden verdikleri etkinlikleri, çocuklar anne-babalarıyla birlikte yapacaklar. Metinleri çocuklarına okuyacak olan anneleri, çocuğuyla birlikte etkinliği yapacak ve böylelikle anne-çocuk eğitim etkileşimi de sağlanmış olacak. Öğrencilerin bu süreçte yanlarında kitap bulundurmaları da gerekmiyor. Ana sınıfları da dahil bütün ders kitapları EBA’ya kayıtlı durumda.

Her aşama raporlanıyor

Öğrenciler, program ve saatleri duyurulan TV yayınları üzerinden günün üç farklı bölümünde derse katılabilecekleri gibi bu yayınları EBA sistemi üzerinden de izleyebilecekler. Ödevlerini ise EBA üzerinden yapacaklar. Öğretmenler, ödevleri sistem üzerinden kontrol edecek ve öğrencilerin sisteme giriş, çıkışları, ne kadar süre sistemde kaldığı, hangi etkinlikler izlediği, izlemedikleri etkinlik olup olmadığı gibi tüm hareketler öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından takip altında tutulacak. Sisteme girilen ödevler, etkinlikler, öğretmen-veli iletişim hattından da bildirilecek ve sisteme girmeyenler için gerekli uyarılar yapılacak. Nadiren evlerinde bilgisayarları ya da akıllı telefonları olmayan öğrenciler için de çözüm odaklı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

TV dersleri gönüllü öğretmenlerden

TRT üzerinden yayınlanacak dersler ise tamamı gönüllü öğretmenlerin katılımıyla hazırlandı. İlk etapta 100’ü aşkın öğretmen yayınlar için görevlendirildi. Bu sayı, hafta sonuna doğru daha da arttı. İhtiyaç halinde iletişim hattı üzerinden yeni gönüllü öğretmen duyuruları yapıldı ve hızla öğretmenler aktif edildi.
  • Okulların tümü yıkandı
  • Öğretmenler evden çalışmaları sürdürürken, okul yönetimi de nöbet esasına göre çalışmak suretiyle okulu boş bırakmıyor. Okulların eğitime ara verilmesiyle birlikte hummalı hijyen çalışmaları başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, okullara hijyen malzemeleri dağıttı ve okullar duvarlardan dolap içlerine kadar yıkanıyor, temizleniyor. Ana sınıflarındaki tüm oyuncaklar tek tek dezenfekte ediliyor. İŞKUR’un Toplum Yararına Programlar (TYP) çalışanları okulların hijyenini sağlıyor ve öğrencilerin geri dönüşüne hazırlıyor. Bu süreçte belediyeler de ayrıca okulları ücretsiz dezenfekte ediyorlar.
  • Bol bol test çözecekler
  • Sınavlara hazırlanan öğrenciler için de özel kurslar internet portalları üzerinden programlar oluşturdu. Bu programlardan bugüne kadar işlenen konuların genel tekrarı mahiyetinde çalışmalar yürütülüyor. Bu süreçte sınavlara hazırlanan öğrencilerin bol bol test çözmeleri ve konulara tam hakimiyetlerinin sağlanması hedefleniyor.

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