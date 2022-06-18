​Uzay deneyi için öneri bekleniyor ​

Türkiye’nin uzay yolculuğunda bilim misyonu görevini yürüten TÜBİTAK UZAY, bilim insanlarına Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) araştırma ve deney yapma imkanı sunacak. Proje kapsamında, üniversite ve araştırma kurumlarının teklifleri değerlendirilecek ve uygun olanların uzay yolcusu tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacak.
- Böylece, yer çekimsiz ortamda deneysel çalışmak isteyen ancak bugüne kadar bu imkana sahip olmayan bilim insanları için önemli bir adım atılmış olacak. 4 Temmuz tarihine kadar, Bilim Misyonu’na uygun önerilerin yapılması bekleniyor. Deney düzeneği 1 Nisan 2023 tarihinden önce uçuşa hazır olacak.