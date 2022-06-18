Gündem Uzay deneyi için öneri bekleniyor
ANKARA

Uzay deneyi için öneri bekleniyor

Türkiye’nin uzay yolculuğunda bilim misyonu görevini yürüten TÜBİTAK UZAY, bilim insanlarına Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) araştırma ve deney yapma imkanı sunacak.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
​Uzay deneyi için öneri bekleniyor ​
Arşiv

Türkiye’nin uzay yolculuğunda bilim misyonu görevini yürüten TÜBİTAK UZAY, bilim insanlarına Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) araştırma ve deney yapma imkanı sunacak. Proje kapsamında, üniversite ve araştırma kurumlarının teklifleri değerlendirilecek ve uygun olanların uzay yolcusu tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacak.

  • Böylece, yer çekimsiz ortamda deneysel çalışmak isteyen ancak bugüne kadar bu imkana sahip olmayan bilim insanları için önemli bir adım atılmış olacak. 4 Temmuz tarihine kadar, Bilim Misyonu’na uygun önerilerin yapılması bekleniyor. Deney düzeneği 1 Nisan 2023 tarihinden önce uçuşa hazır olacak.
Türkiye’de ilk: Eskişehirde hızlı trende film sahnelerini aratmayan tatbikat

Türkiye’de ilk: Eskişehir'de hızlı trende film sahnelerini aratmayan tatbikat
PÖH ve dolunay

PÖH ve dolunay

​Vatan nöbetinde hayran bırakan kareler...
Fincancıyı Meclise HDPli soktu

​Vekil ayrıcalığını kullandı.

​PKK için 102 program yaptılar.

​İşkence edip öyle gönderiyor.

​Çalışan ve emekli nefes alacak.

​PKK Irak'la Suriye'yi yer altından birbirine bağlamış.​

​Kısa süre önce katıldığı programdaki Türkiye ve Erdoğan hakkındaki övgüleri yeniden gündem oldu.
Cezası kesildi

Cezası kesildi

​İBB Çırağan'dan sonra Emirgan'daki 54 ağacı katletmişti.
Okul Tıraşı

Okul Tıraşı

​Bürokrasinin kaygan zemininde çocukluk.
Meteoroloji 'kuvvetli yağış' için uyardı

Meteoroloji 'kuvvetli yağış' için uyardı

Yeni haftada İstanbul'da da etkisini gösterecek.
Kadir Şeker için flaş karar

Kadir Şeker için flaş karar

Yeniden hakim karşısına çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.