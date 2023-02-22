Vali Arslantaş'tan 'İtalyan hastanesi' ile ilgili iddialara tepki: Asılsız açıklamalar görevlilerin şevkini kırıyor

Burdur Valisi Ali Arslantaş (sağda)
İtalyan yetkililerle birlikte Sahra Hastanesinin Defne’ye kurulması süreci ve verilen hizmetlerle ilgili bilgiler paylaşan Vali Arslantaş, kurulan hastaneden bölgedeki yetkililerin haberi olmadığına dair iddialarla ilgili açıklamada bulunarak, bu tarz asılsız açıklamaların bölgede büyük gayretle çalışan, emek veren tüm görevlilerin şevkini kırdığını belirterek, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
"Algı oluşturmaya çalışıyorlar"
"Sizlere destek vermek için buradayız"
İtalyan yetkili ise “İtalyan kardeşlerimizi yaralayan, yaşadığınız bu felaket için, sizlere destek vermek için buradayız. Geldiğim ilk günden, ayak bastığımız ilk andan itibaren, her taraftan olağan üstü destek ve yardım alıyoruz. Sağlık Bakanlığından ilk günden beri bize verilen destek, çadır kurmamızdan, ameliyathaneyi açmamıza kadar, acil bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için herkesten destek aldık. Bütün otoriteler bize yüzde yüz destek verdi. Tüm Türk otoriteleri hastane işleyişi için verdikleri destek için sağolsunlar, yardımları için teşekkür ediyoruz.” açıklamasında bulundu.