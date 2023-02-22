Vali Arslantaş'tan 'İtalyan hastanesi' ile ilgili iddialara tepki: Asılsız açıklamalar görevlilerin şevkini kırıyor

Defne İlçemizdeki 20 yataklı sahra hastanemizdeyiz. Burayı İtalyan’dan gelen sağlık görevlileri kurdular. Şuanda da İtalyan yönetici arkadaşlarımızla birlikteyiz. Hastanenin İskenderun Limanı’ndan Defne’ye gelişine kadar Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde, yine İl Sağlık Müdürlüğümüzün yer göstermesi ile Valiliğimiz nezaretinde şehir stadyumuna kurulmasına karar verdik. Şuan da 20 yatağı 75 çalışanıyla bunun 20’si doktor, hastane hizmet vermeye devam ediyor. Sayın İzmir Milletvekilinin söylediği, defnede bir hastane var ancak buradan devletin haberi yokmuş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim burada kurulan bu hastaneden haberimiz yoksa biz burada ne iş yapıyoruz. Böyle bir şey mümkün olabilir mi. İnsanların yaptıkları emeklere, gayretlere saygı duymak, şevklerini kırmamak gerekiyor. Politize etmemek gerekiyor. İşletilmesini arkadaşlarımız yapıyor. Biz güvenliğini ve diğer alt yapı işlerini yapıyoruz. Biraz sonra trofa işlerini tamamlayıp, jeneratörden de kurtaracağız arkadaşlarımızı. Biz onlarla beraberiz, çok da güzel hizmet ediyoruz. Kendilerine ve İtalyan Hükûmetine de teşekkür ediyoruz.”