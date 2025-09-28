Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Vali yardımcısının aracı kazaya karıştı: Bir yaralı

Vali yardımcısının aracı kazaya karıştı: Bir yaralı

00:2928/09/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da vali yardımcısının içerisinde bulunduğu araç, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Meydana gelen kaza sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş yaralandı.

Adıyaman’da, vali yardımcısının da içerisinde bulunduğu aracın yaptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine seyir halinde olan ve içerisinde Gaziantep Vali Yardımcısı Mehmet Bek’in bulunduğu öğrenilen T.Z. idaresindeki 27 BCN 481 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Gölbaşı Karayolu 20. kilometresinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Hasan Güneş’e çarptı. Meydana gelen kazada yaya Hasan Güneş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesine, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Adıyaman
#Vali Yardımcısı
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...