Gündem Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü 11 yıl sonra yakalandı
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Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü 11 yıl sonra yakalandı

Van'da 11 yıl önce meydana gelen deprem sırasında cezaevinden firar eden ve 17 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş cezası olan E.D., jandarma operasyonuyla yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü 11 yıl sonra yakalandı
Cezaevinden firar eden zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın, suç ve suçluların yakalanması ile adalete teslim edilmelerine yönelik çalışması kapsamında, 2011'de Van'daki depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 17 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D.'nin, İran'dan Van'a geleceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Başkale ilçesine operasyon düzenledi. Firari hükümlü E.D., yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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