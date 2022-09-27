Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü 11 yıl sonra yakalandı

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CHP’de geçici olarak üyelikten çıkarılan Özcan'dan verilen karara sevinenlere gönderme: HDP'ye kına gönderdi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında '1 yıl geçici üyelikten çıkarma' cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi. Kararın ardından Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi. Çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunan Özcan, "Dünden itibaren Türkiye'de bu bölücü terör örgütü mensuplarının siyasi uzantıları ve bölücü terör örgütü üyeleri sempatizanları adeta bayram ediyor. Neden bayram ediyor? Biliyorsunuz sığınmacılarla ilgili söylediğim sözler ve bunların terör örgütüyle bağlantısını ortaya koyan konuşmalarım yüzünden uzunca bir süredir HDP'nin hedefindeydim" ifadelerini kullandı.

