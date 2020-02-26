Gündem Kapıköy Gümrük Kapısına sahra hastanesi kuruluyor İrandan gelen Türk vatandaşlar burada gözetim altında tutulacak
VAN

Van haberleri: Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor!

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor: İran'dan gelen Türk vatandaşlar burada gözetim altında tutulacak

Türkiye’nin sınır komşusu İran’da koranavirüs nedeniyle ölümlerin artması üzerine, sınır kenti olan Van’da tedbirler artırıldı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’na sahra hastanesi kuruluyor. İran’dan Türkiye’ye gelecek olan Türk vatandaşları buradaki sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak.

Haber Merkezi İHA
Kapıköy Gümrük Kapısı.
Kapıköy Gümrük Kapısı.

Koranavirüs nedeniyle İran’da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van’da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı.

Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor.

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Kamyonlara yüklenen karlar belirlenen noktalara taşınıyor.

Sahra hastanesinin yeri temizlenmeye başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı’nda yoğun bir çalışma başlatıldı. Maskeli oldukları gözlenen ekipler, sahra hastanesinin kurulacağı alanda bulunan karları temizlemeye başladı.

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Kamyonlara yüklenen karlar belirlenen noktalara taşınırken, hastanenin en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Sahra hastanesinin yapılacağı yer temizlenmeye başlandı.

Türk vatandaşları burada gözetim altında tutulacak

Bu arada, İran’dan giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı’na gelecek olan Türk vatandaşları, öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak.

Durumu şüpheli görülen hastaların ise, Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak.

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor: Türk vatandaşlar sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak
FOTOĞRAF 12
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Koranavirüs nedeniyle İran’da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van’da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı.
Title
Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı’nda yoğun bir çalışma başlatıldı.
Title
Maskeli oldukları gözlenen ekipler, sahra hastanesinin kurulacağı alanda bulunan karları temizlemeye başladı.
Title
Kamyonlara yüklenen karlar belirlenen noktalara taşınırken, hastanenin en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Title
Bu arada, İran’dan giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı’na gelecek olan Türk vatandaşları, öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak.
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Durumu şüpheli görülen hastaların ise, Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak. FOTOĞRAFL
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Türkiye'nin İran'a açılan 3 kapısından biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, koronovirüse karşı alınan önlemler kapsamında sahra hastanesi kuruluyor.
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Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor: Türk vatandaşlar sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak
Türkiye'nin sınır komşusu İran'da koranavirüs nedeniyle ölümlerin artması üzerine, sınır kenti olan Van'da tedbirler artırıldı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor. İran'dan Türkiye'ye gelecek olan Türk vatandaşları buradaki sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak. Ayrıca Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, koronovirüse karşı alınan önlemler kapsamında sahra hastanesi kuruluyor.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda da sahra hastanesi kuruluyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, koronovirüse karşı alınan önlemler kapsamında sahra hastanesi burada da kuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile Ağrı’daki havalimanına getirilen malzemeler, sabah erken saatlerde kamyonlarla gümrük kapısına taşındı.

Malzemelerin gelmesi ile birlikte yoğun bir çalışma başlatıldı. Yan yana odalar halinde kurulan sahra hastanesinde, Gürbulak Sınır Kapısı’na gelecek olan Türk vatandaşları, kontrolden geçirilip, gözetim altında tutulacak.
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