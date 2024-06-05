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Van'da 'Bozdoğan-41' operasyonu: Biri sözde sorumlu üç terörist etkisiz hale getirildi

Van ili Başkale kırsalında jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-41" operasyonunda; 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğu tespit edildi.

Pınar Görgü
08:06 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:22 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Başkale kırsalında “Bozdoğan-41” operasyonu düzenlendi.


Üç terörist etkisiz

SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 BTÖ mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Sözde sorumlu öldürüldü

Teröristlerden birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğu tespit edildi.


Diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları ise devam ediyor.




#terör operasyonu
#Van
#Bozdoğan Operasyonları
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