Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Başkale kırsalında “Bozdoğan-41” operasyonu düzenlendi.

SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 BTÖ mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları ise devam ediyor.