Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

12:4025/12/2025, Perşembe
Yapılan açıklamada, "İcra edilen faaliyette piyasa değeri 1 milyon 560 bin TL olan 399 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirilmiştir." denildi.

Van’ın Başkale ilçesinde 1 milyon 560 bin TL değerinde 399 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesi Aşalan Mahallesi mevkiinde faaliyet yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyette piyasa değeri 1 milyon 560 bin TL olan 399 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirilmiştir. Şüpheli S.D. (34) isimli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi.



