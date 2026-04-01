Van'da kaçak göç operasyonu: 20 kişi yakalandı

Van'da kaçak göç operasyonu: 20 kişi yakalandı

00:511/04/2026, Wednesday
AA
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. (Foto: Arşiv)
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. (Foto: Arşiv)

Van’da düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığını organize ettiği tespit edilen şüpheli tutuklanırken, operasyonda silah, uyuşturucu ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince ilçede tespit edilen ikamete operasyon düzenlendi.

Aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 20 yabancı uyruklu yakalandı, düzensiz göçmenlerin yurda girişini organize eden zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 39 fişek, 360 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 299 bin 590 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.



