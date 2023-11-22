Van'da kontrolden çıkan zırhlı araçta 6 asker yaralandı

Van
Van’da kaza meydana geldi.
Alınan bilgilere göre olay, Van-Başkale karayolu üzerinde yaşandı.
Askeri araç devrildi
Hakkari istikametine gitmekte olan askeri konvoyda bulunan bir zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı.
Ardından bölgedeki boş alana doğru devrildi.
6 asker yaralı
‘Kirpi’ adı verilen araçtaki askerlerden biri ağır olmak üzere toplam 6 asker yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan askerler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.