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Van'da kontrolden çıkan zırhlı araçta 6 asker yaralandı

Başkale ilçesinde kar dolu yolda seyir halinde olan askeri araç kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu biri ağır, 6 asker yaralandı.

17:04 - 22/11/2023 Çarşamba
IHA
Van

Van

Van’da kaza meydana geldi.


Alınan bilgilere göre olay, Van-Başkale karayolu üzerinde yaşandı.


Askeri araç devrildi


Hakkari istikametine gitmekte olan askeri konvoyda bulunan bir zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı.



Ardından bölgedeki boş alana doğru devrildi.


6 asker yaralı


‘Kirpi’ adı verilen araçtaki askerlerden biri ağır olmak üzere toplam 6 asker yaralandı.


Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yaralanan askerler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.




#Van
#kaza
#asker
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