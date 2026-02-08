Van'da veteriner sağlık raporu bulunmayan kesilip paketlenmiş halde 200 tavuk ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta, sevk irsaliyesi ve veteriner sağlık raporu bulunmayan, kesilip paketlenmiş halde tüketime hazır 200 tavuk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince halk sağlığının korunması ve hayvansal ürün hareketliliğinin denetlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.