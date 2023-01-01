Vaniköy Camii ayağa kalktı: İki yıl önce yangında kül olmuştu

Boğaz’ın incisi 358 yıllık tarihi Vaniköy Camii iki yıl önce çıkan yangında kül oldu. 17. yüzyılda yaptırılan padişahların da uğrak adreslerinden biri olan Vaniköy Camii, 18 ay süren restorasyonun ardından önümüzdeki ay yeniden ibadete açılıyor. Kalyon Vakfı ile İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Mehmed Vani Vakfı arasında imzalanan “Restorasyon Protokolü” kapsamında yenileme çalışmalarının sonuna gelindi. Kalyon Vakfı’nın “Şehre Vefa” misyonuyla aslına uygun restore ettiği camiyi açılış öncesi Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ile gezdik. Çam keresteleri Dursunbey’den, meşe keresteleri Yenice’den, mermerleri Marmara Adası’ndan getirilerek özgün malzemelerle yapılan restorasyonun yüzde 90’ı tamamlandı.

YAŞAYAN BİR CAMİ OLACAK

Mehmet Kalyoncu caminin bir örneğinin de döneminde Bursa Kestel’de yapıldığını hatırlatarak, “Aslına uygun olarak restorasyon yapıldı ve bugün hala ayakta olan Kestel’deki Vaniköy Camii’nden de faydalanıldı” dedi. Camilerin sadece ibadet için değil aynı zamanda yaşanabilir alanlar olmasını da önemsediklerini dile getiren Kalyoncu, caminin lojman olarak kullanılan Hünkar Kasrı bölümünü Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine bağlı bin 600 kitaplık bir kütüphaneye çevirdiklerini, alt katının ise 25 kişilik bir okuma salonu olarak hizmet vereceğini belirtti. Bahçedeki müştemilat alanına yeni bir lojman ve abdest alma alanları inşa edildi. Caminin arka tarafında bulunan ve çeşmeyle kapatılan kapısı yeniden açıldı ve buradan okuma salonuna giriş yapıldı, yan tarafta padişahın giriş olarak kullandığı kapıdan ise kütüphaneye giriş sağlandı. Ayrıca bahçedeki sonradan dikilen palmiye ağaçları sökülüp diğer mevcut ağaçlar korunarak Boğaziçi’ne uygun bahçe düzenlemesi yapıldı. Yangında ağır hasar gören ahşap sütunlardan yapılan aydınlatmalar ise bahçede kullanılacak.

Kalyon Holding Restorasyon Proje Müdürü Yüksek Mimar Nuran Nar ve beraberinde ağırlıklı kadınlardan oluşan bir ekip çalışıyor.

RÖLÖVESİ ALINMIŞTI

Proje Müdürü Nuran Nar, yanmadan bir yıl önce caminin 3 boyutlu tarama yöntemi ile rölövesinin alındığının ortaya çıkmasının kendilerine büyük kolaylık sağladığını dile getirerek “Vaniköy Camii, aslına uygun malzemelerle yeniden yapılarak ayağa kaldırıldı. Hünkâr Kasrı’nda yanan ahşap kısımların bir bölümünü, statik anlamdaki desteği de sağlayarak sergilemeyi düşünüyoruz. Yangının acı hatırasını tekrar hatırlatmış olacağız” dedi.

Mehmet Kalyoncu

Restorasyonun belgeseli çekildi

Restorasyon sırasında daha önceki restorasyonlarda bir takım aksaklıkların da gün yüzüne çıkarıldığını dile getiren Mehmet Kalyoncu, “Sekiz ay gibi bir süre sadece projelendirmesi üzerinde çalışıldı ve bu dönemde arşivlerdeki belgeler, görseller incelendi. Dışarıda mermere çevrilen kemerler yeniden orijinaldeki gibi ahşaptan yapıldı. Ayrıca ön tarafta bir iskele olduğunu ve bu iskelenin yolunun kapatıldığını ortaya çıkardık” diye konuştu. Restorasyonun bir belgeselinin çekildiğini ve bunun da önümüzdeki günlerde Youtuba’da gösterileceğini sözlerine ekledi. Kalyoncu caminin bir vefa örneği olarak bundan sonraki bakım ve onarımı da vakıf üzerinden devam ettireceklerini dile getirdi. Camilerin yaşanabilir alanlar olmasını önemsediklerini dile getiren Kalyoncu, “Hazırladığımız kütüphane ile bu özelliği kazandıracağız” ifadelerini kullandı.



