Vatan için ayrılık zamanı

Vatan için ayrılık zamanı

04:008/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
Steadfast Dart 2026 Tatbikatı başladı.
Steadfast Dart 2026 Tatbikatı başladı.

NATO'nun savunma ve caydırıcılığını güçlendirmeyi amaçlayan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı başladı.

25 Şubat’a kadar sürecek tatbikat, Almanya’da. 8 ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katıldığı tatbikatta Türkiye 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı 650 personel ve 149 araçla yer alıyor. 20 Ocak’ta TCG Anadolu ve sivil nakliye gemisiyle intikal eden araç ve mühimmatlar, Almanya'nın Emden Limanı'na ulaşmıştı. Almanya'ya gidecek birlikler için de dün Tekirdağ'da uğurlama töreni düzenlendi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törenden sonra askeri personel aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Eşini uğurlayan Yasemin Duygu Bolat, “Ayrılıklar geçicidir ama ülkeye hizmet etmenin verdiği manevi güç kalıcıdır. Rabbim hepsinin yanında olsun” dedi. Eşinden ayrılacağı için hüzünlü olduğunu belirten Yasemin Tezcan, Türk askerlerinin görevlerini başarıyla yerine getireceğine inandığını söyledi. Babasını uğurlayan Eylül Akyüz ise onunla gurur duyduğunu ifade etti. Aileleriyle vedalaşan Mehmetçik, uçakla Almanya'ya uğurlandı.



