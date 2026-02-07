Yeni Şafak
Terör bitene kadar mücadeleye devam

7/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Yaşar Güler.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte Osmaniye'ye gitti.

12’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Güler, komandolara hitap etti. Sözlerine 6 Şubat depremlerinde TSK’nın depremzedelerin yardımına koştuğunu hatırlatarak başlayan Güler, “Çok şükür bir ve beraber olarak depremin yaralarını sardık” dedi.

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Güler, terör örgütünün Türkiye’ye tehdit oluşturmayacağından emin oluncaya kadar mücadelenin kesintisiz süreceğini vurguladı:

“Şanlı ordumuz terörle mücadele kapsamında hem yurt içinde hem de tehdidi kaynağında yok etme stratejisi doğrultusunda Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar icra etti. Bugün sınır şehirlerimizde huzur ve güvenlik ortamı hakimse, Suriye'den sınırlarımıza önceden olduğu gibi roketler düşmüyorsa, bunlar hep sizlerin, kahraman Mehmetçik'in mücadelesi sayesindedir.”

SDG MUTABAKATA UYMALI

“Gerçekleştirilen operasyonların başarısı neticesinde terörle mücadelede önemli bir aşamaya geçildi. Terörü tamamıyla sona erdirmek için Terörsüz Türkiye süreci başlatıldı. Sürecin başarısı için, PKK ve iltisaklı grupların başta Suriye olmak üzere tüm bölgelerde terörist faaliyetlerine son vermeleri ve silahlarını koşulsuz teslim etmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Suriye yönetimi ile de yakın koordinasyon içerisindeyiz. Hem sınırlarımızın güvenliği hem de Suriye'nin kalıcı istikrarı ve siyasi birliği için YPG-SDG unsurları 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarının gerekliliklerini hızlı şekilde yerine getirmelidir. Terör örgütünün ülkemize tehdit oluşturmayacağından emin oluncaya ve gerekli emniyet seviyesine ulaşıncaya kadar planlı faaliyetlerimizi kesintisiz olarak icra etmeye devam edeceğiz.”



