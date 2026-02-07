Terör bitene kadar mücadeleye devam

“Şanlı ordumuz terörle mücadele kapsamında hem yurt içinde hem de tehdidi kaynağında yok etme stratejisi doğrultusunda Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar icra etti. Bugün sınır şehirlerimizde huzur ve güvenlik ortamı hakimse, Suriye'den sınırlarımıza önceden olduğu gibi roketler düşmüyorsa, bunlar hep sizlerin, kahraman Mehmetçik'in mücadelesi sayesindedir.”

“Gerçekleştirilen operasyonların başarısı neticesinde terörle mücadelede önemli bir aşamaya geçildi. Terörü tamamıyla sona erdirmek için Terörsüz Türkiye süreci başlatıldı. Sürecin başarısı için, PKK ve iltisaklı grupların başta Suriye olmak üzere tüm bölgelerde terörist faaliyetlerine son vermeleri ve silahlarını koşulsuz teslim etmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Suriye yönetimi ile de yakın koordinasyon içerisindeyiz. Hem sınırlarımızın güvenliği hem de Suriye'nin kalıcı istikrarı ve siyasi birliği için YPG-SDG unsurları 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarının gerekliliklerini hızlı şekilde yerine getirmelidir. Terör örgütünün ülkemize tehdit oluşturmayacağından emin oluncaya ve gerekli emniyet seviyesine ulaşıncaya kadar planlı faaliyetlerimizi kesintisiz olarak icra etmeye devam edeceğiz.”