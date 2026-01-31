Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Pakistan'ı ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Pakistan'ı ziyaret etti

13:4631/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Genelkurmay Başkanı Orgeneral sELÇUK Bayraktaroğlu Pakistan'da
Genelkurmay Başkanı Orgeneral sELÇUK Bayraktaroğlu Pakistan'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'in davetlisi olarak Pakistan'ı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'in resmi davetlisi olarak gittiği Pakistan'da askeri törenle karşılandı. Törenin ardından icra edilen görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında Pakistan Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif tarafından kabul edildi."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.





#pakistan
#Selçuk Bayraktaroğlu
#Genelkurmay Başkanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz İso Kimdir? Erdem Şanlı Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? İşte Erdem Şanlı’nın Hayatı ve Dizileri