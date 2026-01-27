Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ile görüştü

Yeni Şafak
16:4627/01/2026, الثلاثاء
G: 27/01/2026, الثلاثاء
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.





