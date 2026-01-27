Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı Cooper ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
