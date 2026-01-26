Hükümeti devirmeyi planlayan subaylara ölüm cezası: Askeri mahkemede yargılanacaklar

Ülkedeki Sahara Reporters gazetesi, 19 Eylül 2025'te aralarında bir tuğgeneral ve bir albayın da bulunduğu 16 askerin, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe planladığını iddia etmişti.

Adını vermek istemeyen bir askeri yetkili ise bu askerlerin ordu tarafından gözaltına alındığını ve bu kişileri soruşturmak üzere yaklaşık 20 subaydan oluşan komisyon kurulduğunu belirtmişti.