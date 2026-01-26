Hükümeti devirmeyi planlayan subaylara ölüm cezası: Askeri mahkemede yargılanacaklar

Nijerya Savunma Karargahı, "hükümeti devirmeye yönelik planlama" dahi ciddi suçlamalara ilişkin delillere ulaştığı subayların askeri yargı önüne çıkarılacağını duyurdu. Savunma Sözcüsü Tümgeneral Samaila Uba, suçlu bulunan sanıkların ölüm cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.
Açıklamada, darbe planının içeriğine ve suçlamaların kaç subayı kapsadığına dair ayrıntı paylaşılmadı.
Uba, sanıkların suçlu bulunmaları halinde ölüm cezasına çarptırılabileceklerini kaydetti.
Darbe girişimi iddiası
Ülkedeki Sahara Reporters gazetesi, 19 Eylül 2025'te aralarında bir tuğgeneral ve bir albayın da bulunduğu 16 askerin, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe planladığını iddia etmişti.
Adını vermek istemeyen bir askeri yetkili ise bu askerlerin ordu tarafından gözaltına alındığını ve bu kişileri soruşturmak üzere yaklaşık 20 subaydan oluşan komisyon kurulduğunu belirtmişti.
Tinubu, artan güvenlik tehditleriyle mücadele kapsamında Ekim 2025'te Genelkurmay Başkanı dahil üst düzey askeri komuta kademesinde kapsamlı değişikliğe gitmişti.