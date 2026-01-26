AYM Başkanı Özkaya Afrika Anayasa Yargısı Konferansının 19. Büro toplantısına katıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Cezayir’de düzenlenen Afrika Anayasa Yargısı Konferansı’nın 19. Büro Toplantısı’na katıldı. Toplantıda anayasa yargısında iş birliği, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının güçlendirilmesi başlıkları öne çıktı.





AYM HEYETİ TOPLANTIDA YER ALDI

Cezayir Anayasa Mahkemesinin ev sahipliğinde 22 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Özkaya’nın yanı sıra Anayasa Mahkemesi Üyesi Ömer Çınar ile Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Aydın da katıldı. Toplantıda Konferansın 2025 yılı faaliyet ve mali raporları ile 2026 yılına ilişkin eylem planı ve bütçe önerileri ele alındı.





ULUSLARARASI FAALİYETLER MASAYA YATIRILDI

Büro Toplantısı’nda ayrıca önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan uluslararası toplantılar ve ortak faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Konferansın yüksek mahkemeler arasındaki iş birliğini güçlendiren yapısı vurgulandı.





AFRİKA’DA ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV İFA EDİLİYOR

Toplantıda konuşan Başkan Özkaya, Afrika Anayasa Yargısı Konferansı’nın yükselen Afrika kıtasında yüksek mahkemeler arasında iş birliği tesis etmek bakımından çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Yargı kurumları arasındaki tecrübe paylaşımının insan haklarının korunması ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi açısından kritik olduğuna dikkat çekti.





İŞ BİRLİĞİ ANAYASA YARGISINI GÜÇLENDİRİR

Türk Anayasa Mahkemesinin Konferansla yürüttüğü iş birliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Özkaya, kurumlar arasındaki temasların anayasa yargısının gelişimine katkı sunduğunu söyledi. Afrikalı meslektaşlarla bir araya gelmenin kendisi için istisnai bir tecrübe olduğunu dile getirdi.





ADALET VE AHLAK VURGUSU

Küresel ölçekte yaşanan gelişmelere de değinen Başkan Özkaya, adil ve kalıcı barışın ancak adalet ve ahlaki değerlerin hâkim kılınmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Hukuk insanlarının karşılıklı güven içinde, adalet ve ahlak merkezli bir anlayışla hukukun üstünlüğünü tesis etmesi gerektiğini belirtti.





HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞINA DİKKAT ÇEKTİ

Özkaya, insanı merkeze alan, güvenlik ile temel hak ve özgürlükler arasındaki dengeyi bozmayan bir hukuk devleti anlayışının içselleştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bu anlayışın yaygınlaştırılması için yargı kurumlarının birlikte çaba göstermesi gerektiğini söyledi.





AFRİKA İLE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Afrika kıtasının adalete dayalı bir barış düzeninin tesisinde önemli bir konumda bulunduğunu belirten Özkaya, Türk Anayasa Mahkemesinin Afrika’daki muadil kurumlarla iş birliğini güçlendirmeye büyük önem verdiğini kaydetti. Bu kapsamda Konferans faaliyetlerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.





GENÇ KADINLAR VE ÇOCUKLAR

Büro Toplantısı’nda Konferansın faaliyet alanlarını yakından görme imkânı bulduğunu dile getiren Özkaya, özellikle genç kadınlar ve çocuklara yönelik çalışmaların çok kıymetli olduğuna dikkat çekti. Bu alanda karşılıklı tecrübe paylaşımının önemini vurguladı.





EV SAHİPLERİNE TEŞEKKÜR

Konuşmasının sonunda toplantının organizasyonu için Cezayir Anayasa Mahkemesine teşekkür eden Başkan Özkaya, Afrika Anayasa Yargısı Konferansı’nın 8. Kongresi’ni düzenleyecek olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile Afrikalı Genç Kadın ve Çocuklar Forumu’na ev sahipliği yapacak Angola Anayasa Mahkemesine başarılar diledi.





İKİLİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantı kapsamında Başkan Özkaya, Cezayir Anayasa Mahkemesi Başkanı Leila Aslaoui ile bir araya geldi. Görüşmede anayasal yargı alanında iş birliği ve tecrübe paylaşımı ele alındı. Başkan Özkaya ve beraberindeki heyet ayrıca Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz’ı da ziyaret etti.



