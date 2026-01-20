Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
AYM’den kamuya alımda keyfiliğe fren

AYM’den kamuya alımda keyfiliğe fren

Oğuzhan Ürüşan
04:0020/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuya personel alımı ve askerî personelin statü değişikliklerine ilişkin bazı düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Yüksek Mahkeme, kamu hizmetine girmenin Anayasa ile güvence altına alınmış temel bir hak olduğuna işaret ederek, bu alandaki kuralların belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerine uygun olması gerektiğini vurguladı. İncelemede, kamuya alınacak kişilerin niteliklerinin ve statü değişikliklerine ilişkin esasların kanun yerine yönetmelik gibi ikincil düzenlemelere bırakılmasının hukuk devleti ilkesini zedelediği değerlendirmesine yer verildi.

TERFİ USÜLLERİ YASAYA AYKIRI

AYM, sözleşmeli er ve erbaşların uzman erbaşlığa geçişinde sınav usul ve esaslarının yönetmelikle düzenlenmesini de yasaya aykırı buldu. Askerî personelin de kamu görevlisi statüsünde olduğu hatırlatılarak, bu alandaki temel düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği belirtildi. Mahkeme, idareye geniş takdir yetkisi tanınmasının keyfî uygulamalara yol açabileceğine işaret etti. Kararla birlikte, kamuya alım ve er ya da erbaşlar için statü değişikliklerine ilişkin kanunların yeniden ele alınması gerekeceği ifade ediliyor.




#Anayasa Mahkemesi
#AYM
#Sözleşme
#Kamu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Maçlar saat kaçta? Devler Ligi'nde 7. haftanın maç programı ve canlı yayın kanalları