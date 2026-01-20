AYM’den kamuya alımda keyfiliğe fren

Yüksek Mahkeme, kamu hizmetine girmenin Anayasa ile güvence altına alınmış temel bir hak olduğuna işaret ederek, bu alandaki kuralların belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerine uygun olması gerektiğini vurguladı. İncelemede, kamuya alınacak kişilerin niteliklerinin ve statü değişikliklerine ilişkin esasların kanun yerine yönetmelik gibi ikincil düzenlemelere bırakılmasının hukuk devleti ilkesini zedelediği değerlendirmesine yer verildi.

AYM, sözleşmeli er ve erbaşların uzman erbaşlığa geçişinde sınav usul ve esaslarının yönetmelikle düzenlenmesini de yasaya aykırı buldu. Askerî personelin de kamu görevlisi statüsünde olduğu hatırlatılarak, bu alandaki temel düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği belirtildi. Mahkeme, idareye geniş takdir yetkisi tanınmasının keyfî uygulamalara yol açabileceğine işaret etti. Kararla birlikte, kamuya alım ve er ya da erbaşlar için statü değişikliklerine ilişkin kanunların yeniden ele alınması gerekeceği ifade ediliyor.