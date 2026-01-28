Yeni Şafak
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşı Nasan ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşı Nasan ile telefonda görüştü

28/01/2026, среда
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi." ifadeleri kullanıldı.


