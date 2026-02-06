Yeni görevlendirmeler devlet aklıyla yapılmalı

Haftalık bilgilendirme toplantısında Suriye'deki son duruma ilişkin soru üzerine, 30 Ocak’ta Şam yönetimi ile SDG arasında varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Bakanlık kaynakları, “30 Ocak'ta Suriye Hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun, Suriye'nin üniter yapısını ve 'tek devlet, tek ordu' ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz. Bölge halkının uzun süredir özlem duyduğu barış, huzur ve istikrar ortamının en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. SDG'nin Şam yönetimine önerdiği isimlere de değinen bakanlık yetkilileri şu bilgileri verdi: “Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz.”