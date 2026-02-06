Yeni görevlendirmeler devlet aklıyla yapılmalı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki son anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Haftalık bilgilendirme toplantısında Suriye'deki son duruma ilişkin soru üzerine, 30 Ocak’ta Şam yönetimi ile SDG arasında varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Bakanlık kaynakları, “30 Ocak'ta Suriye Hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun, Suriye'nin üniter yapısını ve 'tek devlet, tek ordu' ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz. Bölge halkının uzun süredir özlem duyduğu barış, huzur ve istikrar ortamının en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. SDG'nin Şam yönetimine önerdiği isimlere de değinen bakanlık yetkilileri şu bilgileri verdi: “Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz.”
Çağrı Bey’e destek gidiyor
- Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Somali’de sondaj yapacak Çağrı Bey Gemisi’ne deniz kuvvetlerinin destek vereceğini açıkladı: “Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nda lojistik destek sağlamak ve Somali deniz yetki alanlarında araştırma gerçekleştirecek Çağrı Bey Sondaj Gemisi’ne destek amacıyla 30 Ocak-25 Şubat arasında Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde görev icra edecek TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan deniz unsurları 11 Şubat'ta ise Somali'ye ulaşacak.”
KBRN keşif aracı envanterde
- Savunma sanayiinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünler, TSK’nın imkan ile kabiliyetlerini arttırıyor. Tuğamiral Zeki Aktürk, ilk kez envantere giren sistemler hakkında bilgi verdi: “Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca muhtelif miktarda Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Keşif aracı muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanıp ilk defa envantere alındı. Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) Tedariki Projesi kapsamında ASFAT-TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen muhtelif miktarda güdüm kiti Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.”