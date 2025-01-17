Vatandaş şikayette bulundu: İBB din düşmanı Turhan Selçuk’a kalkan oldu

“İlk modern karikatüristimiz Cemil Cem’in (1882-1950) de bir müddet yaşadığı Turhan Selçuk Kültür Evi binası kütüphanesi ve sergi salonuyla modern Türk karikatürünün temsil edildiği bir mekan olarak tasarlanmıştır. Kültür Evi, karikatür temasının sürekli işlendiği çocuk ve yetişkin atölyeleri, konserler, söyleşiler ve dinlenme kulübü etkinlikleriyle faaliyetlerini sürdürecektir. Kültür Evi’nin ilk geçici sergisi Turhan Selçuk’un eserlerinden oluşturulmuştur. Selçuk, şikayete konu olan, çizmiş olduğu karikatürü nedeniyle 2006 yılında İzmir Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış, dava sonucunda 2008 yılında mahkemece, “müspet suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı bir delilin bulunmadığı” belirtilerek beraat kararı verilmiştir.” Bilginize sunarız.