Vatandaş şikayette bulundu: İBB din düşmanı Turhan Selçuk’a kalkan oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; kaleme aldığı ‘Türbanlı domuz AB yolunda’ isimli karikatürü başta olmak üzere, İslam’a karşı duyduğu nefretle tanınan Turhan Selçuk’un adını yeni kurulan bir kültür evine verdi. Söz konusu olaydan rahatsız olan İstanbullu, belediyeye resmi şikayette bulundu. İBB’den gelen cevapta Turhan Selçuk hem övüldü hem savunuldu.
2010 yılında hayatını kaybeden karikatürist Turhan Selçuk’un en bilinen çizimleri Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlandı. Selçuk'un karikatürlerinde sık sık dindar insanları aşağılaması ve hakaret etmesi tepki topluyordu.
2006’da yayınlanan çizimi ise o döneme kadar en çok eleştirilen karikatürüydü.
Başörtülü kadınları ‘domuz’ ile simgeleyen Turhan Selçuk’un adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni açtığı bir kültür evine verildi.
Kadıköy Moda’da bulunan Turhan Selçuk Kültür Evi’nin açılışını; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.
"Toplumu hem ayrıştırıyor hem aşağılıyor"
Şikayetinde Selçuk’un çizimleriyle toplumda ayrışmaya sebep olduğuna ve belirli bir kesimi aşağıladığına dikkat çeken kişi, başvurusunda şu sözlere yer verdi:
- “Turhan Selçuk Kültür Evi açılacağının bilgisini gördüm. Ayrıştırıcılığa sebep olması sebebiyle toplumun bir kesimini aşağılaması sebebiyle açılmasını istemiyorum, şikayetçiyim.”
İBB Selçuk’u aklamaya çalıştı
Turhan Selçuk’un 19 Nisan 2006 tarihinde kaleme aldığı ‘Türbanlı domuz Avrupa Birliği yolunda’ başlıklı karikatürüne dair yapılan çok sayıda suç duyurusu sonuçsuz kalıp, çizimlerinde hakaret unsuru görmeyen mahkeme kendisine beraat vermişti.
İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gelen o geri bildirim:
- Başvurunuzla ilgili İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü ile yapılan görüşme neticesinde alınan bilgi şu şekildedir:
- “İlk modern karikatüristimiz Cemil Cem’in (1882-1950) de bir müddet yaşadığı Turhan Selçuk Kültür Evi binası kütüphanesi ve sergi salonuyla modern Türk karikatürünün temsil edildiği bir mekan olarak tasarlanmıştır. Kültür Evi, karikatür temasının sürekli işlendiği çocuk ve yetişkin atölyeleri, konserler, söyleşiler ve dinlenme kulübü etkinlikleriyle faaliyetlerini sürdürecektir. Kültür Evi’nin ilk geçici sergisi Turhan Selçuk’un eserlerinden oluşturulmuştur. Selçuk, şikayete konu olan, çizmiş olduğu karikatürü nedeniyle 2006 yılında İzmir Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış, dava sonucunda 2008 yılında mahkemece, “müspet suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı bir delilin bulunmadığı” belirtilerek beraat kararı verilmiştir.” Bilginize sunarız.
Kardeşi de Türkiye'yi 'yobazlar ülkesi' ilan etmişti
Turhan Selçuk’un kardeşi İlhan Selçuk da 23 Mayıs 2006 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde ‘Domuz, Türban ve Camii’ başlıklı yazısıyla ‘yobazlar ülkesi’ ifadesini kullanarak Türkiye’yi aşağılamış kardeşini savunmuştu:
'Mizah' deyip yine hakaret ettiler
Değil bir pişmanlık ifadesi, bu kez de Türkiye’yi ‘kafadan çatlakların ve yobazların ülkesi’ gibi ifadelerle pervasızca aşağılayan ifadelerle kardeşi Turhan Selçuk’un karikatürünü savunan İlhan Selçuk, sözlerine “bu mizahın ta kendisidir” diyerek şöyle devam etti:
Turhan Selçuk’un Müslümanlarla alay ettiği tek çizimi ‘Türbanlı domuz AB yolunda’ isimli karikatürü değil.