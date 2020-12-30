Vatandaşlar uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren polislere alkışlarla destek verdi

Dünya

Türkiye'nin desteği 2020 yılında Libya'nın kaderini değiştirdi

Libya, silahlı darbe girişimi ve çatışmaların gölgesinde girdiği 2020'yi Türkiye'nin de desteğiyle çok farklı bir tabloyla kapatıyor. İki ülkenin iş birliği sayesinde Libya hükümeti, başkent Trablus'u silah zoruyla ele geçirmeye çalışan Halife Hafter'e bağlı milisleri ülkenin batısından çıkarmayı başardı. Türkiye'nin Libya hükümetine verdiği destek yıl içinde sahadaki eşitsizliği dengeleyerek Libya'da bugün yeniden yeşeren siyasi çözüm umutlarının kapısını araladı. İki ülke arasındaki iş birliğinin sıradaki hedefi; Libya'da düzenli modern ve profesyonel bir ordunun inşası. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın liderlik ettiği üst düzey heyetin yılın son günlerinde Trablus'a gerçekleştirdiği ziyaret, Türkiye'nin Libya'ya desteğinin süreceği mesajı olarak yorumlandı.