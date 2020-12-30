Gündem Vatandaşlar uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren polislere alkışlarla destek verdi
BURSA

Vatandaşlar uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren polislere alkışlarla destek verdi

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler evlerinden çıkarıldığı esnada, pencereye çıkan mahalleli alkışlarla polislere destek verdi.

Haber Merkezi DHA
Mahalleli camlardan alkışlarla polise destek verdi.
Mahalleli camlardan alkışlarla polise destek verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinden çıkarılışları sırasında, pencereye çıkan mahalleli alkışlarla polis ekiplerine destek verdi.

Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 410 gram metamfetamin, 365 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş 70 gram esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 900 lira para, 1 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 7 kartuş, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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