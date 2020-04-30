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Gündem Vatandaşların dışarı çıkmadığı İstanbulda papağanlar görüntülendi
İSTANBUL

Vatandaşların dışarı çıkmadığı İstanbul'da papağanlar görüntülendi

Vatandaşların dışarı çıkmadığı İstanbul'da papağanlar görüntülendi

Yeni tip koronavirüs dolayısı ile vatandaşların dışarı çıkamadığı İstanbul’da park ve bahçelerde sessizlik hakim oluyor. İnsanların boşluğunu kuş seslerinin süslediği bir bahçede papağanların aşkı izleyenleri gülümsetti. Papağanların gagaları ile birbirini severek okşadığı görüldü.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da papağanlar görüntülendi.
İstanbul'da papağanlar görüntülendi.

Tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’da da vatandaşlar Covid-19’un bulaşmasını önlemek için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor.

Kuş sesleri sokakları süsledi

Önlemler kapsamına vatandaşların pak ve bahçelere de çıkması yasaklandı. Vatandaşlardan boşalan parkları ve bahçeleri kuş sesleri süsledi.

Özellikle baharın gelmesi ile daha güzel bir görünüme kavuşan parklarda adeta renk cümbüşü oluştu. Kağıthane Belediyesinin bahçesinde görünen papağanlar ise gülümsetti. Gagaları ile birbirlerini seven papağanlar güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşların dışarı çıkmadığı İstanbul'da papağanlar görüntülendi
FOTOĞRAF 5
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Tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’da da vatandaşlar Covid-19’un bulaşmasını önlemek için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor.
Title
Önlemler kapsamına vatandaşların pak ve bahçelere de çıkması yasaklandı.
Title
Vatandaşlardan boşalan parkları ve bahçeleri kuş sesleri süsledi.
Title
Özellikle baharın gelmesi ile daha güzel bir görünüme kavuşan parklarda adeta renk cümbüşü oluştu.
Title
Kağıthane Belediyesinin bahçesinde görünen papağanlar ise gülümsetti. Gagaları ile birbirlerini seven papağanlar güzel görüntüler oluşturdu. ​
Vatandaşların dışarı çıkmadığı İstanbul'da papağanlar görüntülendi
Yeni tip koronavirüs dolayısı ile vatandaşların dışarı çıkamadığı İstanbul'da park ve bahçelerde sessizlik hakim oluyor. İnsanların boşluğunu kuş seslerinin süslediği bir bahçede papağanların aşkı izleyenleri gülümsetti. Papağanların gagaları ile birbirini severek okşadığı görüldü.


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