Tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’da da vatandaşlar Covid-19’un bulaşmasını önlemek için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor.

Kuş sesleri sokakları süsledi

Önlemler kapsamına vatandaşların pak ve bahçelere de çıkması yasaklandı. Vatandaşlardan boşalan parkları ve bahçeleri kuş sesleri süsledi.

Özellikle baharın gelmesi ile daha güzel bir görünüme kavuşan parklarda adeta renk cümbüşü oluştu. Kağıthane Belediyesinin bahçesinde görünen papağanlar ise gülümsetti. Gagaları ile birbirlerini seven papağanlar güzel görüntüler oluşturdu.

FOTOĞRAF 5 Tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’da da vatandaşlar Covid-19’un bulaşmasını önlemek için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Önlemler kapsamına vatandaşların pak ve bahçelere de çıkması yasaklandı. Vatandaşlardan boşalan parkları ve bahçeleri kuş sesleri süsledi. Özellikle baharın gelmesi ile daha güzel bir görünüme kavuşan parklarda adeta renk cümbüşü oluştu. Kağıthane Belediyesinin bahçesinde görünen papağanlar ise gülümsetti. Gagaları ile birbirlerini seven papağanlar güzel görüntüler oluşturdu. ​ Vatandaşların dışarı çıkmadığı İstanbul'da papağanlar görüntülendi Yeni tip koronavirüs dolayısı ile vatandaşların dışarı çıkamadığı İstanbul'da park ve bahçelerde sessizlik hakim oluyor. İnsanların boşluğunu kuş seslerinin süslediği bir bahçede papağanların aşkı izleyenleri gülümsetti. Papağanların gagaları ile birbirini severek okşadığı görüldü. BiP'te paylaş

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