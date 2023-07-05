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Vatandaşlık vaadiyle 10 milyonluk vurgun

Ankara polisi, kendilerini MİT ve TSK mensubu olarak tanıtıp 128 kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandıran çeteyi çökertti. Çetenin, vatandaşları kamu kurumlarında işe sokma, yabancıları ise Türk vatandaşlığı verme vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Çete mensupları arasında KHK ile ihraç 3 FETÖ mensubu da var.

Abdullah Sarica
04:00 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çete üyeleri arasında KHK ile ihraç edilen 3 FETÖ mensubu yer alırken, dolandırıcıların parmak izi ve kişisel bilgileri alarak kurum sistemine kayıt yapıyormuş görüntüsü verdiği ortaya çıktı.

Çete üyeleri arasında KHK ile ihraç edilen 3 FETÖ mensubu yer alırken, dolandırıcıların parmak izi ve kişisel bilgileri alarak kurum sistemine kayıt yapıyormuş görüntüsü verdiği ortaya çıktı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini MİT ve TSK mensubu ile bakanlık çalışanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çeteyi çökertti. 18 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, dün operasyon için düğmeye bastı. Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Hayalet İz operasyonunda 41 şüpheliden 23’ü yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda birçok kuruma ait sahte düzenlenmiş evrak, parmak izi okuma cihazı, sahte kimlik ve basın kartları ile dolandırılan kişilere ait CV ve kurumda işe girdiklerine dair sahte belgeler ele geçirildi. Çete üyeleri arasında KHK ile ihraç edilen 3 FETÖ mensubu yer alırken, dolandırıcıların parmak izi ve kişisel bilgileri alarak kurum sistemine kayıt yapıyormuş görüntüsü verdiği ortaya çıktı.


İŞ TAKİBİ SÜSÜ

Vatandaşları kamu kurumlarında işe sokma, yabancılara ise Türk vatandaşlığı verme vaadinde bulunan çete üyelerinin, bürokratlarla görüşüyormuş gibi yaptığı öğrenildi. Şüpheliler, iş vaadinin yanı sıra Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıları da ağına düşürmüş. Yüz tanıma ve parmak izi okuma cihazlarını kullanan dolandırıcıların, yabancı uyruklu şahıslara vatandaşlık işlemleri tanımlaması yapıyormuş görüntüsü verdiği

tespit edildi.


Ajanda tutmuşlar

Şüphelilerin, bu işler için ajanda tuttuğu ortaya çıktı. Söz konusu ajanda da ‘Köksal Bey’in Aselsan işi Tacettin abide’, ‘İzmir Levent’in işi Salim Bey’de’, ‘Mesut, Neslihan ve İbrahim’in Sağlık Bakanlığı konusu ve Beypazar Bolu’daki istihdam konusu Mesut Bey’de’ ve ‘Zehra Hanım’ın vize işi TBMM’den Veysel abiye verdik’ gibi notlar yer aldığı görüldü.


#MİT
#TSK
#dolandırıcılık
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