Vekaletle kurban bedeli 18 bin TL

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı. Arpaguş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen 2026 Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı'nda konuştu Arpaguş, "Ne yazık ki bugün yeryüzü iyiliğe, huzura, merhamete susamış vaziyettedir. Onun için yürekleri dağlayan görüntülerin bayram sevinçlerini gölgelediği, müminleri hüzne boğduğu bugünlerde, kurban ibadetini umutları yeniden yeşertmeye vesile kılmalıyız. Vakit, mazlumların, gariplerin, yetimlerin ve kimsesizlerin imdadına koşma vaktidir" dedi.

KURBANINI PAYLAŞ KARDEŞİNLE YAKINLAŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin bu yıl da milletin kurban emanetlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle hem Türkiye'de hem de tüm dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğini vurgulayan Arpaguş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla Türkiye'nin dört bir yanına ve başta Filistin olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyalara iyilik elini uzatacaklarını ve hüzün rüzgarlarını bayram sevincine dönüştürmeye gayret edeceklerini dile getirdi.

BAĞIŞ KABULLERİ 27 MAYIS'TA SONA ERECEK

Bu yıl tüm il ve ilçelerde, yurt dışında ise 84 ülkenin 420 bölgesinde kurban faaliyeti gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Arpaguş, şunları kaydetti: "Hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. TDV olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini, yurt

içinde kestirmek isteyenler için 18 bin lira yurt dışında kestirmek isteyenler için de 7 bin lira olarak belirledik. Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri,

TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabileceklerdir. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz ise Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini güvenle teslim edebileceklerdir. Vekaletle kurban bağış kabulleri, 27 Mayıs'ta sona erecektir."



