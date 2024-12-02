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Veli toplantısında yıkılan duvarın altında kaldılar: Ölü ve yaralılar var

Veli toplantısında yıkılan duvarın altında kaldılar: Ölü ve yaralılar var

12:402/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
DHA
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Kahramanmaraş’ta, veli toplantısı sırasında fırtınanın etkisiyle okulun çatı duvarı yıkılarak 4 otomobilin üzerine düştü.
Kahramanmaraş’ta, veli toplantısı sırasında fırtınanın etkisiyle okulun çatı duvarı yıkılarak 4 otomobilin üzerine düştü.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen bir veli toplantısı sırasında, fırtına nedeniyle okulun çatı duvarı yıkılarak 4 otomobilin üzerine düştü. Olayda, araç içinde bulunan 3 kişilik aileden baba hayatını kaybetti.

Feci olay, 24 Kasım'da Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.


Okulda düzenlenen veli toplantısı sırasında fırtına çıktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle nedeniyle okulun çatı duvarı yıkılarak, bahçede park halindeki 4 aracın üzerine düştü.


O sırada otomobilde bulunan Abdullah Kekil ile ismi öğrenilemeyen 2 çocuğu, ağır yaralandı.



Baba hayatını kaybetti


İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan baba ve çocukları, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 50 yaşındaki Abdullah Kekil, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.


Kekil'in çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.





#Kahramanmaraş
#Onikişubat
#Çukurova

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