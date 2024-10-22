42 kişiye mezar olmuştu, müteahhitten skandal savunma: Binanın altına kuyu yapacak kadar dangalak mıyım?

“Buranın projesi ruhsatı 15 katlıdır. Bunun 15 katlı olması kararını alan belediyedir ve bizde buna uygun olarak projelerimizi işin başından beri yapıyoruz. Bu olayın başından beri sürekli bir konu ortaya atılıyor araştırmadan şahsıma iftira atarak. İlk başlarda sosyal medyada beton dökülüyormuş, içinde taş parçaları varmış. Karot numuneler geldi; deprem görmüş, birçok deprem kuvvetine maruz kalmış binanın karot değeri Allah'a binlerce şükür yönetmeliğin üstünde çıktı. Donatları alındı donatı değerleri yönetmeliğin üzerinde çıktı. O bitti ‘Binanın altında kuyu var.' Ben memlekette işini temiz yapan güvenilir bir insanım. Bir binanın altına kuyu yapacak kadar affedersiniz dangalak mıyım?”