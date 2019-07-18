Veliaht Dido

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik hazırlanan iddianamede 2 numaralı şüpheli olarak yer alan Didem Ürer’in Oktar’dan sonra örgütün liderliğine geçecek kişi olduğu ortaya çıktı. Kod adı ‘Dido’ olan Ürer, hatırlanacağı üzere 11 Temmuz 2018 tarihinde yapılan operasyonda firar etmeye çalışan Adnan Oktar’la aynı arabada yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Üzerinden ise Sig Sauer ve Smith Wesson marka silahlar çıktı. Oktar’ın akıl hocalığını yapan Didem Ürer, örgütteki en ufak ayrıntının dahi kendisine sorulduğu isim olarak biliniyor. Oktar ise Ürer’i şu şekilde tanımlıyor: “Bana bir şey olursa erkeklerden 12 imam seçtim. Bunlar Didem’e bağlı olacak en son kararı Didem verecek.”

Geçtiğimiz yıl temmuz ayındaki operasyonda Adnan Oktar’ın Kandilli’de örgüt merkezine çevirdiği villa basılmış ve çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

KOL DÜĞMESİNE BİLE KARAR VERİYORDU

İddianameye göre Didem Ürer, örgütle alakalı hemen hemen her konuda örgüt üyeleri tarafından bilgilendirilip danışılan bir isim. Örgütte en ufak ayrıntıların bile örgütün 2 numarası Ürer’e danışıldığına yönelik Whatsapp mesajları olduğu vurgulanan iddianamede, “Hangi marka kol düğmesinin takılması gibi çok ince bir detayın bile Ulviye Didem Ürer’e sorularak karar alınması Ürer’in örgütün 2 numarası olduğu iddiasıyla paralellik göstermektedir. Örgütle ilgili her türlü iş ve işlemi gerek Bacılar gerekse Erkekler Grubu’ndaki şahıslara takip ettirdiği değerlendirilmektedir” ifadeleri yer alıyor. İşte savcılığın Didem Ürer’le ilgili tespitleri:

PARALARI DA TOPLADI

“Dragos isimli örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber yaşıyor. İmam Bacılar grubunda. Oktar’dan sonra örgütteki iki numaralı isim. Oktar’ın, ‘Bana bir şey olursa erkeklerden 12 imam seçtim. Bunlar Didem’e bağlı olacak en son kararı Didem verecek’ dediği isim. Oktar’ın çok önemli ve silinmeyecek olan bilgilerini internet ortamında bir sürücüde saklıyor. Örgüt, Ürer ve yakın çevresindeki birkaç kişi sayesinde ayakta tutuluyor. Oktar’ın olmadığı ortamlarda bir tek Ürer’in yetkisi bulunuyor. Oktar’ın söylediği bir şeyi durdurabilme, değiştirebilme veya emir verebilme yetkisi var. Çalışan bacıların parayı teslim ettiği kişidir. Örgütün tüm hesap hareketlerinin bilgisi Oktar ve Didem Ürer’e veriliyor.”

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MONTAJIN MERKEZİNDE

“Örgüte muhalif olanları baskı altına almak, yıldırmak, korkutmak için kurgu davalarda planlayıcı olarak rol oynuyor. İfadelerin ne şekilde verileceğine karar veriyor. Örgütten ayrılanlara karşı montaj yapılmış resimlerin hazırlanması, resimli iftira capslerinin hazırlanması ve internete yükletilmesinde denetim mekanizmasında yer alıyor. Dragos’taki nöbet sistemini örgüt lideriyle birlikte oluşturdu ve uygulamasını takip etmektedir. Sahte evliliklerle ilgili eşleştirmeleri Oktar’ın talimatıyla gerçekleştirdi. Genç ve yakışıklı erkeklerle sosyal medya üzerinden flört ederek onları örgüte kazandırıyor.”

ABD ajanları dedi ki...

Yaklaşık 30 senedir örgüt içerisinde yer alan Didem Ürer’in telefonunda ‘Bacılar’ grubunda yer alan Kamile Gülen Yeral’la yaptığı Whatsapp mesajlaşmasına rastlandı. Mesajda, “Amerika’daki ofisimden benimle bağlantıya geçtiler. Benim yemeğe geleceğimi biliyorlar birçoğu eski asker ve ajan. Pentagon’la bağlantıları var. Bana Yazar’ın (Adnan Oktar) hedef olduğunu söylediler. Güvenliği mümkün olduğunca aktarın. Detay öğrenmeye çalışacağım” ifadeleri yer aldı. Bir whatsapp mesajında ise Ürer’in Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk’un sevgilisi Tuvana Türkay’ın bir etkinliğe gelmesi için talimat veriyor. Örgüt üyesi Alev Babuna’ya gönderdiği mesajda ‘Dido’, “Bak sana söylüyorum. Bu kız gelecek, sen getirecen” diyor.



