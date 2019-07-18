Gündem Veliaht Dido
İSTANBUL

Veliaht Dido

“Bana bir şey olursa erkeklerden 12 imam seçtim. Bunlar Didem’e bağlı olacak” diyen Adnan Oktar’ın veliahtı, 30 yıldır yanında bulunan Didem Ürer’di. Şantaj, iftira, örgüte eleman kazandırma, para transferi gibi konuların dışında Ürer, Oktar’ın talimatını durdurma yetkisine sahip tek kişiydi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Didem Ürer örgüt lideri Adnan Oktar’a en yakın isimdi.
Didem Ürer örgüt lideri Adnan Oktar’a en yakın isimdi.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik hazırlanan iddianamede 2 numaralı şüpheli olarak yer alan Didem Ürer’in Oktar’dan sonra örgütün liderliğine geçecek kişi olduğu ortaya çıktı. Kod adı ‘Dido’ olan Ürer, hatırlanacağı üzere 11 Temmuz 2018 tarihinde yapılan operasyonda firar etmeye çalışan Adnan Oktar’la aynı arabada yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Üzerinden ise Sig Sauer ve Smith Wesson marka silahlar çıktı. Oktar’ın akıl hocalığını yapan Didem Ürer, örgütteki en ufak ayrıntının dahi kendisine sorulduğu isim olarak biliniyor. Oktar ise Ürer’i şu şekilde tanımlıyor: “Bana bir şey olursa erkeklerden 12 imam seçtim. Bunlar Didem’e bağlı olacak en son kararı Didem verecek.”

Geçtiğimiz yıl temmuz ayındaki operasyonda Adnan Oktar’ın Kandilli’de örgüt merkezine çevirdiği villa basılmış ve çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

KOL DÜĞMESİNE BİLE KARAR VERİYORDU

İddianameye göre Didem Ürer, örgütle alakalı hemen hemen her konuda örgüt üyeleri tarafından bilgilendirilip danışılan bir isim. Örgütte en ufak ayrıntıların bile örgütün 2 numarası Ürer’e danışıldığına yönelik Whatsapp mesajları olduğu vurgulanan iddianamede, “Hangi marka kol düğmesinin takılması gibi çok ince bir detayın bile Ulviye Didem Ürer’e sorularak karar alınması Ürer’in örgütün 2 numarası olduğu iddiasıyla paralellik göstermektedir. Örgütle ilgili her türlü iş ve işlemi gerek Bacılar gerekse Erkekler Grubu’ndaki şahıslara takip ettirdiği değerlendirilmektedir” ifadeleri yer alıyor. İşte savcılığın Didem Ürer’le ilgili tespitleri:

PARALARI DA TOPLADI

“Dragos isimli örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber yaşıyor. İmam Bacılar grubunda. Oktar’dan sonra örgütteki iki numaralı isim. Oktar’ın, ‘Bana bir şey olursa erkeklerden 12 imam seçtim. Bunlar Didem’e bağlı olacak en son kararı Didem verecek’ dediği isim. Oktar’ın çok önemli ve silinmeyecek olan bilgilerini internet ortamında bir sürücüde saklıyor. Örgüt, Ürer ve yakın çevresindeki birkaç kişi sayesinde ayakta tutuluyor. Oktar’ın olmadığı ortamlarda bir tek Ürer’in yetkisi bulunuyor. Oktar’ın söylediği bir şeyi durdurabilme, değiştirebilme veya emir verebilme yetkisi var. Çalışan bacıların parayı teslim ettiği kişidir. Örgütün tüm hesap hareketlerinin bilgisi Oktar ve Didem Ürer’e veriliyor.”

REKLAM

MONTAJIN MERKEZİNDE

“Örgüte muhalif olanları baskı altına almak, yıldırmak, korkutmak için kurgu davalarda planlayıcı olarak rol oynuyor. İfadelerin ne şekilde verileceğine karar veriyor. Örgütten ayrılanlara karşı montaj yapılmış resimlerin hazırlanması, resimli iftira capslerinin hazırlanması ve internete yükletilmesinde denetim mekanizmasında yer alıyor. Dragos’taki nöbet sistemini örgüt lideriyle birlikte oluşturdu ve uygulamasını takip etmektedir. Sahte evliliklerle ilgili eşleştirmeleri Oktar’ın talimatıyla gerçekleştirdi. Genç ve yakışıklı erkeklerle sosyal medya üzerinden flört ederek onları örgüte kazandırıyor.”

  • ABD ajanları dedi ki...
  • Yaklaşık 30 senedir örgüt içerisinde yer alan Didem Ürer’in telefonunda ‘Bacılar’ grubunda yer alan Kamile Gülen Yeral’la yaptığı Whatsapp mesajlaşmasına rastlandı. Mesajda, “Amerika’daki ofisimden benimle bağlantıya geçtiler. Benim yemeğe geleceğimi biliyorlar birçoğu eski asker ve ajan. Pentagon’la bağlantıları var. Bana Yazar’ın (Adnan Oktar) hedef olduğunu söylediler. Güvenliği mümkün olduğunca aktarın. Detay öğrenmeye çalışacağım” ifadeleri yer aldı. Bir whatsapp mesajında ise Ürer’in Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk’un sevgilisi Tuvana Türkay’ın bir etkinliğe gelmesi için talimat veriyor. Örgüt üyesi Alev Babuna’ya gönderdiği mesajda ‘Dido’, “Bak sana söylüyorum. Bu kız gelecek, sen getirecen” diyor.


6 yaşındaki kıza taciz
GÜNDEM
6 yaşındaki kıza taciz

Terör bu seferErbilden vurdu

Terör bu sefer
Erbil'den vurdu

​25 yıl sonra ilk kez bir diplomatımız şehit edildi.
Faizde büyükindirim gelecek

Faizde büyük
indirim gelecek

​Yüzde 24'lük faizin yıl sonuna kadar yüzde 17'ye çekilmesi bekleniyor.
Allah belanızı versin

Allah belanızı versin

​Tunceli'de katledilen Nupelda ile Ayaz, PKK'nın ne ilk ne de son kurbanı.
Emniyet Genel<br>Müdürü değişti

Emniyet Genel
Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.
FETÖ'nün 10 taktiği

FETÖ'nün 10 taktiği

​FETÖ'nün sosyal medyada kullandığı yöntem ve taktikler deşifre edildi.
Hatadan geri dönün

Hatadan geri dönün

Türkiye'den ABD'nin F-35 kararına ilk tepki.
Askıya aldılar!

Askıya aldılar!

Pentagon, S-400 satın alan Türkiye'yi programdan çıkardı.
PKK çaresizlik içinde

PKK çaresizlik içinde

TSK son operasyonlarla örgüte Irak'ın kuzeyini dar etti.

2 bin aile taşınacak

2 bin aile taşınacak

​Hükümet risk altındaki 6 il için harekete geçti.
Poz verdiği yere<br>1 şehit daha eklendi!

Poz verdiği yere
1 şehit daha eklendi!

ABD Büyükelçisi geçtiğimiz hafta 'şehit diplomatlar' duvarının önündeydi.
25 yıl sonra aynı acı

25 yıl sonra aynı acı

​1994 yılından bu yana ilk kez Türk diplomat şehit edildi.
Konsolosluk çalışanlarına saldırı

Konsolosluk çalışanlarına saldırı

​Erbil'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda bir diplomat şehit oldu.
Girişimlerimiz sürüyor

Girişimlerimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama.
Veri tabanında<br>'sızıntı' var!

Veri tabanında
'sızıntı' var!

FaceApp'in veri tabanı ne kadar güvenli?
Dink <br>davasında karar

Dink
davasında karar

3 sanık hakkında verilen cezalar belli oldu.
İşgale kalkışan<br> hainlere ceza yağdı

İşgale kalkışan
hainlere ceza yağdı

Atatürk Havalimanı ve İBB davalarında karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.