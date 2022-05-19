Veto kararı 4. aşamada

İsveç ve Finlandiya, NATO’ya üyelik başvurularını sunarken ittifak üyelerinin oybirliği ile gerçekleşebilecek üyelik sürecinde Türkiye’nin oyunun rengi iki ülke için anahtar niteliğinde.

YAVAŞLATMA YA DA ERTELEME

İsveç ve Finlandiya’nın üyelik senetlerinin hızla hazırlanarak Madrid’de 29-30 Haziran’da yapılacak NATO Liderler Zirvesi’nde liderlerin imzasına sunulması planlanıyor. 7 aşamalı bir süreç izleyecek olan üyelik sürecinin ilk aşamasında İsveç ve Finlandiya temsilcilerinin NATO uzmanlarıyla Brüksel’de bir araya gelecekleri toplantıda NATO uzmanı Türk diplomatların Türkiye’nin şerhlerini gündeme getirmeleri söz konusu olabilecek. Bu ilk toplantıdan sonra Ankara’nın iki ülkenin NATO’ya katılımına ilişkin protokollerin hazırlık sürecini bürokratik açıdan yavaşlatma, erteleme gibi diplomatik kozları bulunuyor.

MADRİD’E GELİR Mİ?

Süreç hızla tamamlansa dahi, söz konusu üyelik protokollerin liderlerin onayını alması gerekiyor. Madrid Liderler Zirvesi’ne bir buçuk aydan daha az süre kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan veto kartını elinde tutuyor. İsveç ve Finlandiya ile iki ülkenin üyeliklerini güçlü bir şekilde destekleyen diğer NATO üyesi ülkelerin bu süreçte yürütecekleri ikna diplomasisinin bu oyu değiştirmesi ise hayli zor görülüyor ve bu da sürecin hızla tamamlanabileceği konusundaki beklentileri şimdiden boşa çıkarmış durumda.

TBMM ONAYI GEREKİYOR

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinde bir sonraki aşama olan ulusal onay süreci kilit önemde. Sürecin 4. aşamasında her iki ülkenin NATO üyeliğinin NATO üyesi ülkelerin ulusal yasa ve prosedürleri uyarınca onaylanması gerekiyor. Türkiye’de bu onay, TBMM’den alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak görüşmelere, terörle 40 yılı aşkın süredir mücadele veren Türk halkı ve kamuoyunun itirazlarının da yansıması kaçınılmaz görülüyor. TBMM’nin onayının alınmaması halinde sürecin 5. Aşaması olan NATO’ya protokolün kabul edildiği bildirimi Ankara tarafından yapılamayacağından İsveç ve Finlandiya’nın üyelikleri yine zora girecek. Sürecin son iki aşaması ise üyeliğin onaylanması halinde devreye girecek bürokratik işlemler arasında.