Vince çıkarak intihara kalkışan şahsı itfaiye vazgeçirdi

Çıktığı vinçten indirilen K.A., kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay’da kule vince çıkarak intihara kalkışan şahıs, itfaiye ekiplerinin ikna çalışmalarıyla intihardan vazgeçirildi.
Olay, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan şantiyedeki vince çıkan K.A. isimli erkek şahıs, intihar edeceğini söyledi. Durum üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri şahsı konuşarak ikna ettiler.
