Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Vince çıkarak intihara kalkışan şahsı itfaiye vazgeçirdi

Vince çıkarak intihara kalkışan şahsı itfaiye vazgeçirdi

09:2228/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Çıktığı vinçten indirilen K.A., kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.
Çıktığı vinçten indirilen K.A., kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay’da kule vince çıkarak intihara kalkışan şahıs, itfaiye ekiplerinin ikna çalışmalarıyla intihardan vazgeçirildi.

Olay, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan şantiyedeki vince çıkan K.A. isimli erkek şahıs, intihar edeceğini söyledi. Durum üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri şahsı konuşarak ikna ettiler.



#hatay
#intihar
#vinç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adıyaman TOKİ kurasına katılacak isimler belli oldu: Adıyaman 500 bin sosyal konut kura çekilişinde yer alacak isimler ile başvurusu red edilenler listesi