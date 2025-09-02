Vinçte bayılan operatörü itfaiye kurtardı

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Şazibey mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir şantiyede kurulu kule vinç operatörü bayıldı. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine operatör için itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile operatör kurtarıldı.