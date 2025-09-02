Yeni Şafak
Vinçte bayılan operatörü itfaiye kurtardı

19:042/09/2025, Salı
IHA
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile operatör kurtarıldı.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile operatör kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta çıktığı 30 metrelik kule vinçte bayılan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Şazibey mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir şantiyede kurulu kule vinç operatörü bayıldı. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine operatör için itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile operatör kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



#Kahramanmaraş
#Vinç operatörü
#İtfaiye
