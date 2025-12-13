Yeni Şafak
Yağmurun yerini bıraktığı kar Sinop'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü

23:5413/12/2025, Cumartesi
AA
Türkeli'nde kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Türkeli'nde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Sinop'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağmur yağışı yerini kara bıraktı. Türkeli ilçesine bağlı 1856 metre rakımlı Hacıağaç Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla yayla, beyaz örtüyle kaplandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Sinop'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağmur yağışı yerini kara bıraktı.

Türkeli ilçesine bağlı 1856 metre rakımlı Hacıağaç Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla yayla, beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.



#kar yağışı
#Sinop
#Türkeli
