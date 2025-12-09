Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sinop
Sinop'ta 1600 yıllık mozaikler gün yüzüne çıktı: Ziyaretçi merkezinde sergilenecek

Sinop'ta 1600 yıllık mozaikler gün yüzüne çıktı: Ziyaretçi merkezinde sergilenecek

14:579/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Sinop'ta 1600 yıllık mozaikler oluşturulacak ziyaretçi merkezinde sergilenecek.
Sinop'ta 1600 yıllık mozaikler oluşturulacak ziyaretçi merkezinde sergilenecek.

Sinop'ta, Balatlar Yapı Topluluğu kazısında gün yüzüne çıkarılan 1600 yıllık döşeme mozaiklerin kazı alanında kurulacak özel alanda sergilenerek ziyaret açılması için çalışma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin katkısıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan 1600 yıllık döşeme mozaikler, turizme kazandırılacak.

Bu kapsamda Sinop Valiliği ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğiyle hazırlanan ve kısa sürede tamamlanması planlanan Balatlar Yapı Topluluğu Ziyaretçi Merkezi Planlama ve Tasarım Danışmanlığı Projesi'ne göre, kazı alanında mozaiklerin yanı sıra alanda ulaşılan diğer tarihi eserlerin de sergileneceği ziyaretçi merkezi oluşturulacak.

Merkezde sergi alanı dışında ahşap yürüyüş yolları, güvenli dolaşımın sağlanacağı platformlar, bilgilendirme panoları ve yönlendirme sistemleri de yer alacak.

Vali Mustafa Özarslan, gazetecilere, Balatlar kazı alanının sahip olduğu mimari bütünlük ve arkeolojik verilerle kentin kültür turizmi rotasında önemli yer tuttuğunu söyledi.

Söz konusu alanda 2010 yılından bu yana Prof. Dr. Gülgün Köroğlu başkanlığındaki kazı çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Özarslan, kazılarda bugüne kadar Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok eserin ortaya çıkarıldığını anlattı.

Tarihi alanın ziyaretçilere bilimsel, düzenli ve kontrollü şekilde sunulması için KUZKA ile ortak çalışma yürüttüklerini dile getiren Özarslan, şunları kaydetti:

  • "Proje kapsamında Balatlar Yapı Topluluğu'nun bilimsel verilerini merkeze alan hem korumayı hem de ziyaretçi yönetimini önceleyen bir ziyaretçi merkezi tasarımı yapılacak. Ziyaretçi merkezinin içeriği oldukça kapsamlıdır. Mimari yaklaşım tamamen tarihi dokuya uyumlu, doğal malzemeyi önceleyen ve engelli erişimine uygun biçimde tasarlanacak. Balatlar Yapı Topluluğu, Sinop'un turizm rotasına yeni bir cazibe noktası kazandıracak ve kent merkezindeki turizm hareketliliğini artıracaktır. Bilimsel ve kültürel turizmin gelişmesine katkı verecek, Sinop'u ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılacaktır."


#Sinop
#Balatlar Yapı Topluluğu
#KUZKA
#Mozaik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Aralık ayı toplantısı