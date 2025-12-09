Sinop'ta 1600 yıllık mozaikler gün yüzüne çıktı: Ziyaretçi merkezinde sergilenecek

"Proje kapsamında Balatlar Yapı Topluluğu'nun bilimsel verilerini merkeze alan hem korumayı hem de ziyaretçi yönetimini önceleyen bir ziyaretçi merkezi tasarımı yapılacak. Ziyaretçi merkezinin içeriği oldukça kapsamlıdır. Mimari yaklaşım tamamen tarihi dokuya uyumlu, doğal malzemeyi önceleyen ve engelli erişimine uygun biçimde tasarlanacak. Balatlar Yapı Topluluğu, Sinop'un turizm rotasına yeni bir cazibe noktası kazandıracak ve kent merkezindeki turizm hareketliliğini artıracaktır. Bilimsel ve kültürel turizmin gelişmesine katkı verecek, Sinop'u ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılacaktır."